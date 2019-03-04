Почему появляется волнение перед экзаменами

С младших классов детей начинают настраивать на сдачу экзаменов — они учатся заполнять формы, делают однотипные задания и стараются не помогать друг другу — ведь одно движение на экзамене может стоить труда и времени, проведенного за учебниками и тетрадями. Первый этап в девятом классе раньше не являлся таким страшным, но теперь он сильно похож на ЕГЭ, который ребята сдают в одиннадцатом классе. И многие обдумывают решение — оставаться в школе или уходить в колледж — они боятся сдачи экзаменов. Тесты могут вызвать сложность не только у неподготовленных учеников. Страх управлял людьми, мешал им в разные времена и в различных ситуациях. Чувство тревожности и боязнь за плохой результат начинает сопровождать некоторых одиннадцатиклассников с начала учебного года.

Экзаменационной тревожностью называют состояние организма перед экзаменом, сопровождающееся появлением стресса и волнения. Человеку становится некомфортно в окружающей обстановке, товарищи не могут помочь справиться с беспокойством, слова будто пролетают мимо и не остаются в голове. Тревога перед экзаменом зачастую приносит с собой страх перед плохим результатом, провалом, который может случиться, если экзамен будет не сдан. Появление данного чувства специалисты исследуют долгое время, но они смогли придти к единственному выводу — уровень волнения является обратным для уровня успеваемости. Это значит, что чем сильнее ученик беспокоится, тем хуже оценки он получал на уроках.

Но и в вопросе появления и причин возникновения экзаменационной тревожности ученые расходятся во мнениях. Существуют два взгляда на ситуацию. Первый заключается в том, что причиной повышенной тревожности является низкий уровень знаний и реальная возможность не сдать предмет, подготовка к которому была сведена к нулю. И только перед экзаменом школьник задумывается над будущим и не хочет проводить его в плохих условиях. Второй говорит о учениках с повышенным волнением и чувством страха, возникающем у них из-за стресса и перенапряжения. Данный факт не позволяет ребятам показать настоящие знания, приобретенные в стенах школы или с репетиторами, лишь благодаря чрезмерной боязни не сдать — подвести себя, родителей и весь мир.

Зависимость есть и между видом мотивации и возможностью справиться с собственными чувствами и эмоциями перед важным экзаменом. Ребята, имеющие высокий уровень внутренней мотивации, меньше волнуются, не бояться заходить в кабинет и показывать полученные знания. Внешняя мотивация помогает лишь в процессе обучения и ее возможность оказать поддержку во время проведения теста и перед ним сводится к нулю. Отличие внутренней мотивации состоит в реальном желании узнавать новое и стараться идти к цели — успешной сдачи ЕГЭ. Внешняя же наполнена похвалой родителей, хорошими оценками, а не нужными знаниями. Уверенность в собственных силах сидит на поверхности и не говорит, что экзамен будет сдан хорошо. Перед написанием школьник начинает осознавать, что реальные знания так и остались в школе, у учителя или родителей — с ним на экзамен пришла лишь их поверхностность.

Фото: egyptianscienceweek.org

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