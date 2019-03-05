Почему не стоит стесняться разговоров с собой

Можно искать решение или думать о выполнении сложного дела, постоянно забывать о домашних делах и общении с близкими. Человеческий мозг часто бывает перегружен — это не значит, что у него нет возможности работать и помогать в исполнении поставленных задач и решении проблем. Его активность зависит от множества факторов, но зачастую человек собственноручно не дает ему свободы — размышления не останавливают, а двигают вперед. Мозговые штурмы или обсуждения помогают придумывать новые идеи и обдумывать устоявшиеся старые. Люди часто прибегают к разговорам с собой вслух, на что общество смотрит неодобрительно — окружающие могут посчитать данный факт проявление каких-либо отклонений. Психологи считают иначе и говорят, почему не стоит слушать людей, а говорить с собой — это не плохо.

Разговор вслух о проблемах, заботах, вынесение интересных идей и их планирование не сможет стать преградой для нормального общения с знакомыми или друзьями. Когда человек обсуждает с остальными важную тему и старается поддерживать разговор — отлично, он хороший собеседник. Но только он на минуту углубится в собственные мысли и выскажет пару нужных определений или фактов, то тут же может словить неодобрительные взгляды. Они возникают из-за невозможности людей принять и понять смысл разговоров с собой, который довольно прост. Подобная возможность высказать мысли может сравниться с внутренним голосом, постоянно говорящем внутри и желающем помочь. Человек может молча сидеть за рабочим столом, но внутри будет происходить борьба. Что хорошего в том, что он начинает проговаривать мысли, появившиеся в голове?

Конечно, улучшается визуализация - предмет или событие, которое нужно провести, создается в голове, его образ остается на полочках памяти с со временем может поблекнуть. При произношении слов мозг начинает понимать важность данного дела и выбора, он прорабатывает детали и дает человеку понять, как должен выглядеть идеальный проект или сколько продуктов нужно купить в магазине. Поэтому родители часто дают детям читать вслух: малыши не просто представляют созданный автором мир, такое чтение позволяет увеличивать возможность визуализации в несколько раз.

Внимание начинает концентрироваться на нужных вещах, а не летает в облаках. Зачастую при раздумьях человек постоянно ищет возможности для создания нужной атмосферы: тишины вокруг, приятной обстановки или красивого вида. Но ему может помочь простое проговаривание слов, когда они произносятся внутренним голосом, существует вероятность пропускания важного и избавления от него ради освобождения места для несущественного.

Разговоры наедине с собой позволяют успокоиться и почувствовать силу личности, которая помогает двигаться вперед. Человек начинает ощущать собственные возможности и понимать, что поддержка людей важна, но собственные мысли могут настолько увлекать и быть разнообразными, что компания иногда и вовсе не нужна для создания хорошей обстановки и полного спокойствия.

Фото: obozrevatel. com

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