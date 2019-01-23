Как избавиться от общества людей, постоянно приносящих негативные мысли

Взаимоотношения людей не всегда бывают простыми или легкими, они часто заставляют обе стороны чувствовать неудобства, о которых не могут сказать, или боятся обидеть друг друга, не зная о чувствительности и возможном продолжении поддержания хороших отношений. Особого секрета в взаимодействии между людьми не существует: большинство счастливых пар или друзей остаются собой, помогают и поддерживают партнера, многое терпят и ждут от будущего только хорошего. Но в жизни любого может появиться личность, приносящая негатив, заставляющая верить в серость и плохие мысли. От общения с подобного рода людьми лучше отказываться сразу и не затягивать. Но как правильно сказать человеку, что пора прекратить взаимоотношения?

Обида будет при любом раскладе

Зачастую особенность таких людей состоит в невозможности принятия того, что от их общества отказываются. Они считают жизнь несчастливой или грустной, часто делятся переживаниями и стараются быть мягче в выражении эмоций. Поэтому возникает мнение, что ранить их легко - неверное слово может надолго остаться внутри и постепенно резать человека, заставляя вспоминать пережитое расставание. Обида может копиться годами, но если уровень взаимоотношений не был близок, то человек может легче принять потерю. Можно уйти, ничего не сказав, но правильнее будет поговорить по душам. Нужно стараться не затрагивать больную тему - постоянные негативные мысли. Их можно выбросить из жизни, но человек должен осознать важность и нужность подобного решения.

Молчание может спасти

Полное игнорирование звонков или сообщений постепенно сводит любое общение на "нет". Друг начинает понимать, что его компания больше не интересна или человек нашел новые увлечения, более веселых и жизнерадостных людей. При выборе данной тактики нужно задумываться о последствиях и предполагать, что может случиться с психикой и душой знакомого, на которого обрушится не прощальная речь, а молчание. Оно часто бывает больнее многие слов, позволяющих понять ошибки. Но молчание действительно может спасти, когда вариантов просто не остается. Не стоит думать, что негатив исчезнет из жизни приятеля - он может начать придавать ему особое значение после подобного разрыва.

Не нужно бояться оскорблений

В порыве эмоций у людей могут вырываться неприятные для собеседника слова или словосочетания. Они могут ранить и принести боль, но стоит научиться не предавать им особого значения. Ведь знакомому обидно, что отношения рушатся лишь по причине его невозможности справиться с избавлением от негативного посыла и постоянной серости в жизни.

Смелые и по-настоящему любящие друзья и близкие пытаются исправить ситуацию, помочь теплыми словами и поддержать человека. Его душа может растаять, а стена недоверия и негатива рухнуть, если придет возможность понять прелесть жизни, научиться видеть и плохое, и хорошее, и думать, что без баланса мир просто не смог бы существовать.

Фото: bankist.ru

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