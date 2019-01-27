Советы по преодолению тревожности

Тревогу относят к одному из видов эмоциональных состояний человека, появляющегося из-за приближающегося важного события, опасности или волнительного события. Люди часто путают тревогу со страхом или стрессом, все три слова имеют разные значения и должны оцениваться в зависимости от сложившейся ситуации. Страх входит в базовый набор эмоций, он позволяет провоцировать у человека возникновение инстинкта самосохранения. Чувство страха может возникнуть, когда появляется угроза здоровью или потере важного для человека. Тревога же появляется при отсутствии нужного количества информации о предстоящем событии и действии, которое может иметь плохую окраску или негативный исход.

Чувствовать тревогу и метаться в собственных мыслях - это значит получать реакцию организма, связанную из огромного количества чувств, позволяющих тревоге возрастать, не имея при этом стимула. В современном мире тревожность входит в норму, беспокойство сопровождает людей на работу и возвращается с ними домой, стараясь остаться в голове как можно дольше. Начинает возникать чувство дискомфорта и желание избавиться от надоедливого чувства, мешающего нормально жить.

1. Нужно помнить о возможности контроля

Тревога сидит внутри и разъедает человека, пытаясь принести всё новые мысли, загоняющие в общепринятые рамки - ничего не получится, всё сорвется, не хватит знаний или сил. Даже уверенные в собственных силах люди, имеющие высокую самооценку, подвергаются воздействию тревоги. Она может возникнуть спонтанно или сопровождать человека слишком долго, что они привыкнет к подобному состоянию и будет продолжать жить с данной проблемой. Нужно осознать, что существует возможность контроля собственных эмоций и чувств, для которого стоит найти причину, повлекшую за собой появление тревожности.

2. Критика должна быть только здоровой

Жесткий критик, сидящий внутри человека, может ухудшать ситуацию и твердить о пользе тревожности. Будто без неё не будет ощущения ожидания и беспокойства. Критику нужно питаться плохими эмоциями, чтобы заставлять человека говорить о достоинствах с ноткой пессимизма и постоянно унижать собственное достоинство. Здоровая критика может помочь и сделать любой жизненный процесс легче и проще, может избавить человека от постоянного чувства тревоги. На время стоит задуматься над собственными словами о поступках или действиях, придав им нужное значение.

3. Нужно делиться эмоциями и переживаниями с близкими

Полное погружение в мир страданий и утрат может привести к развитию психических заболеваний - человек замыкается и думает лишь о проблемах, забывая о радостях, счастливых прожитых днях и эмоциях, приносящих в жизни добро. Если практиковать закрытость в повседневности и при отсутствии тревоги и беспокойства, можно столкнуться с возможным изменением мнения или взглядов. Но нежелание делиться с близкими при уже существующей тревожности доводит до плохих последствий. Близкие люди, находящиеся рядом, должны помочь перебороть страх - рассказать о причине и выяснить, как поступать в данной ситуации.

4. Действовать, а не ожидать хорошего случая

Даже при беспокойстве нужно слушать собственные желания, не забывать о целях и стараться оставлять позитивные мысли, избавляясь от негатива. Хороший настрой помогает чувствовать прелесть жизни даже в тех случаях, когда она кажется несправедливой и жестокой.

Фото: vladtime.ru

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