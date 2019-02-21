Три урока, которые нужно вынести из книг по саморазвитию

Изучение и чтение книг помогает развить в человеке важные качества, способствовать их закреплению, лучше запоминать информацию. Любовь к литературе может появиться в любом возрасте, но её основы обычно закладываются в детстве родителями или учителями в школе. Нежелание читать в подростковом возрасте объясняется множеством других увлечений и невозможности на данный момент определиться с местом в жизни, точными вкусами и желаниями. Но с осознанием важности чтения литературы приходит и сильное желание узнавать новое из книг и погружаться в красивые миры, придуманные и созданные для развития воображения в дань искусству. Художественная литература полезна, но книги по саморазвитию и психологии имеют важную роль в становлении человека и расширении его кругозора. Они часто наполнены большим объемом информации, но вынесенные ниже три урока позволяют верить в их нужность.

1. Ответственность за совершенные действия

Быть ответственным - видеть причину и цель действий, брать тяжесть и последствия на собственные плечи и не находить крайних людей. Человек приходит к ответственности через сложный путь, он растет и развивается, старается воспитывать в себе хорошие качества и иметь рядом благоприятное окружение. Но умение забывать про отговорки или отказываться от складывания вины на другого человека может прийти с трудом. Обман для окружающих и режущее чувство в груди - виновность остальных или правда - почему люди придерживаются первого варианта? Они бояться быть опущенными слишком низко, могут потерять уважение в глазах знакомых и друзей. Но разве не хуже опуститься в собственных глазах и понять, что не хватает сил признаться в ошибках?

2. Делать то, что приходится по душе

Нелюбимая работа или одинаковые будни, добивающие человека изо дня в день, могут сказаться как на психическом, так и на физическом состоянии организма. Важность принятия решения - чем заниматься по жизни, зачастую лежит на плечах юных ребят, которые закончили школу. Они поступают в университет, заканчивают его и жалеют о сделанном выборе. Но жизнь на данном этапе не заканчивается! Можно ступить на правильный и нужный путь даже после 50 лет, важно, чтобы дело жизни приносило улыбку, а не вынуждало вставать по утрам с грустным лицом и желанием остаться дома.

3. Мысли могут определять реальность

Их материальность важна для человека и может сыграть большую роль в жизни, её развитии и возможностях человека. Негатив со стороны часто влияет на мысли, заставляя понижать самооценку и становиться замкнутым. Странное окружение, которое часто жалуется на жизнь и говорит о ее серости, превращает будни в испытания, а посиделки за чаем в очередное соревнование - кто сильнее устал за неделю. На мысли могут влиять различные факторы, но человек в силах от них отгораживаться и искать лучшие варианты. Позитив всегда был в приоритете, и если мысли будут чистыми и светлыми, жизнь может заиграть другими красками.

Фото: obozrevatel.com

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