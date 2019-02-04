Сильные и слабые стороны меланхоликов

Меланхолик — человек со слабой нервной системой. В жизни этот темперамент встречается часто, но разбавлен характерными особенностями других типов. У меланхоликов подверженная внешним воздействиям психика, слабая переносимость нагрузок, эмоциональная нестабильность, склонность к переживаниям и собственная неуверенность. Последняя служит основой психологического портрета меланхолика. Отсутствие веры в себя и собственные возможности, тревожность, ранимость и богатое воображение. Из-за собственных слабостей человек придаёт большое значение окружающим его людям, обостряя своё восприятие.

Меланхолик верен данному им слову. Он изо всех сил будет стремиться исполнить обещание. Даже если обещанное не выполнено в силу независящих от него причин меланхолик будет корить себя за собственное бессилие. Слабая психика вынуждает человека искать поддержку со стороны т. к. большинство меланхоликов не могут о себе заботиться. Каждому меланхолику свойственна исполнительность, но оценивать свою работу они не берутся, ища одобрения у выбранных "специалистов". Данному типу темперамента чужд дух соперничества. Меланхолик — результат воспитания, а не природная склонность человека. Меланхоликами становятся люди, лишившиеся полноценного детства из-за нереализованности амбиций собственных родителей. Самой яркой слабостью этого темперамента является доверчивость. При правильном подходе можно легко войти в круг его доверия.

Несмотря на кажущуюся беззащитность, меланхолик обладает сильными сторонами, способствующими его адаптации в социуме. Он расчётливый, не жалуется на память и предан своим друзьям и партнёрам. Созданный меланхоликом образ притягивает к нему нужных людей, которые дают всё, что ему нужно. Меланхолики — однолюбы и верные супруги. Свой интерес к людям они не проявляют и со стороны не источают уверенность. От них веет слабостью и готовностью отступить в любой момент.

Каждый меланхолик должен научиться бороться со своими слабостями. Перебарывать собственную неуверенность, перешагнув через комплексы, неудачи и несправедливость. Перестать видеть в окружающих идеал, который никогда нельзя достичь. Меньше доверяться окружающим — они могут не потянуть тех ожиданий, на которые на них возлагаются. Доводить всё, к чему дотянулся до самого конца, как бы тошно не было в процессе от себя и того, что получается. Не давать пользоваться собой и сохранять осторожность в дружбе и отношениях. Перестать бояться неудач — от них никто не застрахован.

Темперамент — это не приговор, а материал, с которым можно погрязнуть во внутренних проблемах или выйти на новый виток развития.

Фото: privet-sovet.ru

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