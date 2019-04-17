Как взять эмоции под контроль

Временами каждым из нас овладевают сильные положительные или отрицательные эмоции, которые мешают рациональному мышлению и подрывают здоровье на физическом и психологическом уровнях. Чтобы справиться с эмоциями, надо понять причину их возникновения и выявить факторы, провоцирующие подобный исход. Установив источник эмоциональной реакции, продумайте ту модель поведения, которая предпочтительна в аналогичных ситуациях.

Бурная реакция человека обычно связана с ежедневным негативом. Отрицательно оценённые обстоятельства заставляют нас нервничать и испытывать дискомфорт. В большую часть времени человек себя просто накручивает, беспокоясь по пустякам и поддаваясь внушённому страху. Следует проводить чёткую грань между надуманным опасениями и реальной угрозой.

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Многое, зависит и от личного восприятия. Один и тот же сценарий может вызвать у людей как бурю эмоций, так и не задеть их чувства вовсе. Реакция человека зависит с одной стороны — от намерений окружающих, с другой — от собственного видения. Понимая, какую реакцию ждут другие люди, можно корректировать модель поведения самым щадящим для себя образом.

Хорошим способом высвободить бурлящие внутри чувства — высказаться. Поговорить, чтобы освободиться от гнетущих эмоций и поделиться собственной радостью. Выслушать может как друг или родственник, так и специалист, который поделится незамутнённым взглядом со стороны. Не надо стесняться говорить о наболевшем. Большая ошибка считать, что делиться с кем-то своими переживаниями — удел слабых.

В тех случаях, когда самоконтроль не помогает, ситуацию спасает замещение эмоций. Но при этом надо в совершенстве уметь манипулировать эмоциональным состоянием. Суть замещения переключить человека с неконтролируемых на управляемые эмоции. Например, сменить гнев на радость или страх. Главное, создать в сознании целостную картину, которая вызовет нужную реакцию.

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Когда людьми овладевают эмоции, то это сопровождается энергетическим подъёмом. Но стоит им успокоиться, энергия тоже внезапно иссякает. При избавлении негатива человек прибегает к разрушению: ломает, бьёт и рвёт всё, до чего успевает дотянуться. Совет: направьте обрушившийся поток энергии в мирное русло — сделайте физические упражнения. В голове проясниться и ущерба никакого не нанесёте.

Бороться надо не только с негативными эмоциями, но и с положительными. От эффекта "розовых очков" спасает отрезвление. Оно необходимо, чтобы избавиться от чужого манипулирования во время всплеска радости и веселья. Испортите себе или слишком воодушевлённому человеку настроение. Эйфория спадёт и можно будет оценить подарок судьбы со всех сторон.

Давящие своим наличием проблемы тоже не дают человеку покоя. Копящие в количестве обязательства или ухудшающие обстоятельства держат людей в постоянном напряжении. Не стоит копить поводы для беспокойства, а решать скорейшим образом.

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