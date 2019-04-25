Разногласия между мужем и женой. Что делать?

Неотъемлемой частью семейной жизни являются конфликты между членами семьи. Супруги внимательно наблюдают за своими половинками, с которыми у них постоянно возникает недопонимание. Если скандал в семье — частое явление, с которым связаны серьёзные последствия, стоит задуматься. Это не обыкновенная семейная ссора с перебранкой и слезами, которая перетекает в непродолжительное игнорирование. Это удар по детской психике.

Конфликт между родителями заставляет переживать ребёнка и кардинальные перемены в жизни мамы с папой отразятся в первую очередь на его мировоззрении. Если скрыть семейный разлад невозможно, следует сгладить детскую реакцию. Это может послужить показательным примером преодоления совместных трудностей и разногласий, достижения взаимопонимания и контроля над ситуацией. Ребёнок учится у родителей смирять гордыню, поступаться принципами и подавлять чувство правоты ради спокойствия небезразличных ему людей.

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Семья должна быть показателем стабильности, а не служить примером тленности родственных связей. Бегство от семейных проблем — признак незрелости и слабости взрослого человека. Усвоение этой простой истины хотя бы одним из супругов, даст шанс сохранить созданный союз. Разрушить семью легко. Большая часть пар так и поступает, встретив "непреодолимые" трудности семейной рутины. Конечно, встречаются семейные союзы, которым уже ничего не поможет. Если семья держится только на негативе, не стоит медлить оборвать обременительный брак. Если вторая половинка не готова мириться с собственным эгоизмом ради вас, тем более. Самое страшное, если законченные эгоисты — оба. Это ставит крест на здоровой обстановке для общего воспитания ребёнка.

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В пылу ссоры супруги не контролируют ни себя, ни ситуацию. Часто, если кто-то из них не мог собраться с мыслями, совершал нечто ужасное. Не меньше проблем доставляют остаточные последствия скандала. Сами люди не могут критично оценить ни возникшую ситуацию, ни причин конфликта, ни личной причастности к возникновению скандала. Муж с женой отстаивают исключительно свою точку зрения. Они уверены, что виновата только их половинка, к которой прислушиваться даже не хотят. Огромная проблема — люди, для которых семейная жизнь представляется исключительно в розовых тонах. Не стоит идеализировать образ семьи — у каждой пары со временем возникают свои проблемы. Здесь вопрос лишь в том, что перевесит: желание сохранить брак или остаться при своём мнении. Если семья перевешивает чувство гордыни, то человек постарается решить возникшую проблему без подсказки со стороны.

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Фото: smogendrr.ru