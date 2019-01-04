Начинаем жить так, как мечтали

У многих в профилях социальных сетей есть большое количество мотивационных текстов, которые иногда вызывают непонимание у окружающих. А дело в том, что в таких текстах «аффирмациях» нет ничего конкретного. А дело в том, что у каждого своя жизнь, а значит и свои индивидуальные способы решения проблем. Но все же есть ключевые советы, которые могут помочь абсолютно каждому человеку. Только некоторые из них вас даже удивят.

Одно из основных правил счастливой жизни - никогда не планируйте все с самого начала. Поэтому, если вы собираетесь чем-то заняться, например, открыть свой маленький бизнес, то не нужно продумывать у себя в голове все, что произойдет, когда вы подниметесь. Просто делайте! Конечно, мечтать вам никто не запрещает, но может произойти ситуация ожидание - реальность, которая только расстроит.

Не бойтесь импровизировать! Просто действуйте по настроению, делайте то, что считаете на данный момент правильным и не требуйте от себя каких-то объяснений. Конечно, есть ситуации, в которых необходимо взвешенное решение и определенный подход. Но иногда импровизация может спасти то, что у вас происходит на данный момент. Главное знать, где эта импровизация нужна, а где - нет. Таким образом вы станете легче справляться с любыми проблемами, которые могут преследовать в жизни.

Привычки должны приводить к нужным результатам. А значит нужно отказаться от привычек, которые смогут наоборот потянуть вас вниз. Постарайтесь окружить себя такими привычками, которые обеспечат вам отличный результат во всем, а главное будут помощниками во всех начинаниях. Например, если хотите пробежать 1000км, то начните систематически бегать хотя бы по одному километру, потом больше. Так вы сможете добиться желаемого при помощи отличной привычки - утренняя/вечерняя пробежка. И так во всем! Обзаведитесь полезной привычкой и достижение цели станет намного проще!

Нужно самому себе доказывать, что вы действительно этого хотите. Этот пункт подразумевает активную борьбу с ленью. Начните относиться к себе серьезнее и будьте честным! Мало прибегать к полезным привычкам, важно дисциплинировать себя. Нужно делать все на благо себе! Доказывайте себе, что вы действительно этого хотите, а не просто мечтаете.

То, что вы делаете, когда идете к своей мечте - это дорога. А значит нужно ею наслаждаться. Сам процесс должен доставлять удовольствие, ведь ты работаешь на свое будущее и делаешь все, для того, чтобы жить так, как мечтал. Поэтому не нужно сдаваться и идите своей дорогой, при этом получайте удовольствие. Помните, все, что вы делаете, вы выбираете сами.

И последний ключ к тому, чтобы начать жить как в своей мечте - продолжай расти! Как только вы добьетесь своей цели, например, начнете путешествовать как мечтали или получите желаемую должность, ставьте планку выше! Это позволит вам постоянно развиваться и не стоять на месте, вами должна двигать новая мечта. Т.е. когда вы достигли того самого пика, продолжайте двигаться. Недостижимая цель - это ваш вечный двигатель. Так вы точно сможете жить как в своих еще недавних мечтах и поймете, что вам все по плечу!

Фото: dohod-s-nulya.ru

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