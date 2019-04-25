Простые способы улучшить свое настроение

У каждого человека бывает плохое настроение, на это могут влиять различные факторы, от самых незначительных до серьезных проблем. Но кому хочется хандрить? Чтобы этого не произошло и плохое настроение не превратилось в систему, есть несколько способов поднять свой эмоциональный настрой и направить в нужное русло.

В первую очередь старайтесь находиться чаще с близкими людьми, потому что всем нужен социум! А вот одиночество — это табу. Человек в 99% случаях нуждается в обществе людей, особенно близких. Да, нужно уметь быть одному, ведь каждому нужно личное пространство, но иногда одиночество становится минусом, особенно если у вас плохое настроение.

Следить за своим внешним видом нужно всегда, особенно, если вас вдруг настигло плохое настроение. Возможно, вы и раньше замечали, что ваш внешний вид может поднять настроение, если вы полностью радуетесь своему отражению в зеркале. Это чувство делает человека более уверенным в себе. Поэтому крайне важно следить за своим внешним видом как женщинам, так и мужчинам. Мужчины чаще брейтесь, не ленитесь гладить одежду и подбирать все по цвету. Девушки не забывайте краситься, отдавайте предпочтение платьям или другим нарядным вещам, не откладывайте мытье волос на потом! Ощущение красоты — это прекрасно и, кстати, вы сможете поднять настроение не только себе, но и привлечь внимание противоположного пола, а внимание тоже поднимает настроение!

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Любимая музыка — это тоже прекрасный помощник, если вдруг ваше настроение стало менее радужным. Музыка никогда не бывает лишней, ведь мы слушаем ее всегда, например, расставание с парнем — это грустная музыка, свадьба — это веселая и задорная, и тд. А значит плохое настроение не является исключением, но здесь есть один нюанс, чтобы не испортить все окончательно отдайте предпочтение заряжающим трекам.

Существует огромное количество фильмов, которые вдохновляют нас на поступки. Поэтому проведите время грусти за просмотром одного из таких фильмов. То, что показывают сейчас по ТВ не подходит. Например, посмотри какие-то мотивирующие фильмы по типу "Воин" сойдет версия как с Владимиром Яглычем, так и с Томом Харди или же посмотри "Движение вверх". Такие киноленты на 100% способны зарядить необходимыми эмоциями и даже подтолкнут тебя к началу чего-то, что откладывалось на потом.

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В конце концов, у каждого должны быть свои правила и принципы, поэтому следуй за ними и не отступай! Проблемы были, есть и будут всегда, но нужно установить для себя одно общее правило. Мир не должен тебе диктовать что делать и как действовать. Поэтому никого не слушай и поступай так, как тебе хочется и кажется. Различные телевизионные передачи создаются для того, чтобы манипулировать зрителями, пусть даже это будет "Дом — 2". Вы можете смотреть, но никак не прислушиваться!

Теперь вы в состоянии самостоятельно избавиться от плохого настроения, перешагнуть через грусть и смело идти дальше. Главное — это желание, а все остальное последует за ним.

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Фото: besage.ru