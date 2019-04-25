Как поддерживать разговор?

Одни люди не испытывают сложностей при знакомстве и установлении контакта с новыми собеседниками. Для них совершенно естественно поддержать практически любую беседу по самым разным темам и в постоянном круге общения, и в незнакомой компании. Другим людям общение дается гораздо сложнее. Они всегда молчат, замыкаются в себе, на вопросы отвечают односложно, и даже испытывают волнение и страх, оказавшись среди новых знакомых. Подобная скромность очень мешает в жизни. Она приносит не только понятный дискомфорт, но еще и препятствует реализации планов, заставляет упускать возможности, не дает накапливать полезный опыт и заводить знакомства и связи.

Развитие себя как приятного собеседника является крайне важным в современном мире. К счастью, научиться искусству беседы и поддержанию разговора все-таки можно. Стоит приложить лишь небольшие усилия.

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Беседа на любые темы

Удивительно, но участие в беседе по любой теме, не требует ее досконального знания. Как правило, люди, не разбирающиеся в конкретной тематике, но активно расспрашивающие о ее нюансах, имеющие увлеченный взгляд и речь, очень даже могут ее поддержать.

Основываясь на этом, предлагаются рекомендации, помогающие развить коммуникативные навыки.

1. Саморазвитие. Разностороннему и эрудированному человеку проще быть активным участником любой беседы. Чтобы таковым стать, нужно пополнять багаж знаний интересным чтением, просмотром любимых фильмов, прослушиванием разной музыки. Это не только полезно и пригодится в разговоре, но еще и приятно.

2. Мимика и жесты. Общение подразумевает помимо слов, еще и невербальные знаки: жестикуляцию и мимику. Собеседник обращает на них такое же внимание, как и на речь. Следовательно, лучше следить за их естественностью и соответствием ситуации. Если пытаться скрывать свое волнение при помощи активных жестов, есть риск переборщить и переиграть. В таком случае собеседник может почувствовать фальшь. Поэтому лучшая рекомендация — улыбаться, быть максимально искренним и заинтересованным.

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3. Красота речи. Стоит следить за тем, что и как говориться. Слова-паразиты, слишком быстрый или медленный темп речи, неприятный тембр — все это может мешать. Достаточно обратить на внимание и проработать эти моменты, чтобы чувствовать себя уверенно.

4. Общение в сети. Опыт виртуальных разговоров с людьми из разных городов и стран может быть очень интересным и полезным в плане расширения практики общения, обогащения лексикона новыми словами и приобретения дополнительной информации.

5. Обмен вопросами. Любая беседа предполагает вопросы. Многие люди не прочь поговорить о себе. Зачем лишать их такого удовольствия? Допустимо спросить о чем-то нейтральном: последнем просмотренном фильме, прочитанной книге, прошедшем отпуске.

6. Домашние заготовки. Оживить затухающий разговор поможет небольшая уловка — иметь в запасе несколько заранее заготовленных историй.

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7. Без критики и споров. Начиная осваивать искусство беседы, стоит обходить острые углы и избегать разговоров на неприятные темы. Бессмысленные споры и неконструктивная критика — не лучшие помощники в преодолении неуверенности при общении.

8. Секреты и секретики. Кажется, что хороший способ побыстрее расположить к себе человека — это рассказать ему о чем-то сокровенном, доверить пару секретов. Но это не всегда так. Не многие люди готовы выслушивать откровения малознакомого человека и посчитают это неуместным.

Вышеизложенные рекомендации могут показаться слишком простыми и банальными, но на практике оказывается, что для того, чтобы стать хорошим собеседником начать стоит как раз с самого простого и лежащего на поверхности.

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Фото: poznaysebia.com