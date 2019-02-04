Пять причин, почему танцы хорошо влияют на нас

Доктор Дэнс рассказывает нам, почему демонстрация своих возможностей и движение всеми частями тела - это не только отличный способ повеселиться. Эти действия оказывают благотворные эффекты на ваш разум и тело.

1. Повышает самооценку

Несколько исследований показали, что танцы могут помочь повысить чувство собственного достоинства. В одном из исследований 2007 года исследователи из консерватории музыки и танца Троицы Лабан и танцевального отделения хэмпширского колледжа обнаружили, что дети в возрасте от 11 до 14 лет, которые ходили на занятия в творческие танцевальные классы, сообщили об улучшенной самооценки, повышенной мотивации и более позитивном отношении к танцу, а также лучшей физической форме.

2. Это поможет вам найти приятелей

Именно Чарльз Дарвин предположил, что танцы могут действовать как форма сексуального отбора, и исследования показывают, что мы действительно коммуницируем с потенциальными партнерами, когда стараемся показать все, что умеем. В рамках исследования, которое проводилось в 2011 году женщин попросили оценить мужчин по их танцевальному мастерству. Из чего состояла формула победы? Сюда входило, вероятно, покачивание головой, сгибание туловища и скручивание правого колена.

3. Танец борется с депрессией

Было выявлено, что танцы уменьшают чувство депрессии. Однако разные танцевальные стили имеют разные эффекты. В исследовании, проведенном Эндрю Лейном в Университете Вулверхэмптона, танцы, характеризующиеся расслабленными, свободными движениями, помогли улучшить настроение, в то время как танцы, в которых чувствовалась физическая зажатость имели противоположный эффект.

4. Помогает в решении проблем

По словам исследователей из Шеффилдского и Йоркского университетов, достаточно всего пяти минут фристайла, чтобы увеличить свой творческий потенциал. В 2014 году участников исследования попросили танцевать, кататься на велосипеде или спокойно сидеть, слушая музыку, и именно танцоры показали улучшение как настроения, так и творческого подхода в решении проблем.

5. Танец помогает облегчить боль

Регби - это жесткая игра, в которую играют сильные люди. Но некоторые регбисты будут танцевать перед игрой - только подумайте о ритуальном танце Хака, который исполняет команда Новой Зеландии. В 2015 году исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что групповые танцы могут увеличить порог боли у человека. Вероятнее всего, танцы способствуют высвобождению эндорфинов и тем самым помогают обуздать острую боль во время жесткой схватки.

Фото: krasotaisila.ru

Еще по теме:

Танцы для здоровья

Танцы лучше детектора лжи

Танцы или бокс: в какой спорт отдать ребенка

Почему журавли танцуют?

Лучший фитнес - танцы