Оказывается, то, каким образом вы проводите свое время, вовсе не определяет ваш успех. Единственное, что имеет значение, это то, насколько решительно вы готовы действовать при реализации необычных и смелых идей. Например, Билл Гейтс. У него было необыкновенное видение будущего и мужество реализовать его.

Итак, каким образом можно найти и усилить решительность и смелость? Какие умственные веса мы можем поднять, чтобы нарастить мышцы, которые помогают реализовать рискованные, но чрезвычайно полезные возможности? Есть несколько стратегий, способных помочь это сделать.

Поделитесь своим мнением о том, с чем большинство людей не согласны

Стало модно иметь свой блог. Люди полагают, что «никогда не бывает слишком рано, чтобы начинать создавать свой личный бренд». Кроме того, блог дает вам возможность рассказать миру о том, как вы видите вещи: по-другому, не так, как все. Во что вы верите, чего никто другой не делает? В то время как многие блогеры публикуют списки, справочники по социальным сетям и прочее, вы можете продемонстрировать свою индивидуальность, смело публикуя свои самые необычные мысли, убеждения и мнения.

Исключите врагов мужества

Один из способов, с помощью которого мы можем создать и усилить свое мужество, - это устранить препятствия. Нейронаука подтвердила связь между беспокойством, стрессом и депрессией. Сосредоточив внимание на устранении последних двух, мы можем искоренить тревогу и беспокойство из нашей жизни и значительно увеличить способность к мужественным, смелым и решительным действиям.

Лучший способ сделать это - выполнять физические упражнения и практиковать медитацию. Человеческая нервная система не успевает за быстро развивающейся решительностью без регулярных интенсивных упражнений.

Попробуйте методику «Социальные прыжки с парашютом»

Это достаточно новая концепция. В ее основе - погружение в социальные ситуации, когда нужно взаимодействовать с другими людьми в неудобных условиях. Начните со знакомства с группой людей в баре. Сделайте это, и считайте, что вы прыгнули с парашютом. Если это звучит как самая ужасающая вещь, о которой вы когда-либо слышали, значит вы получите невероятный опыт.

Социальный прыжок с парашютом заставляет вас противостоять той части вашего мозга, которая вызывает страхи быть отвергнутыми. Он погружает вас в ваш страх перед незнакомыми людьми и заставляет пройти через него, к радости спонтанного социального взаимодействия с другой стороны.

Победа в социальных прыжках с парашютом фактически начинает ощущаться феноменально полезной. Это своего рода метафора предпринимательства.

Фото: sizce.com

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