Как часто мы бываем злы на себя за необдуманные покупки? Ответ прост: довольно-таки часто.

Все, без исключения, ведут себя с деньгами необдуманно. Но некоторые люди совершенно не умеют управлять своими финансами. Мы корим себя за то, что тратим нужные деньги на совершенно бесполезные товары, но редко думаем о причинах такого поведения. На самом деле, если понять, как именно выстроены наши мысли в отношении денег, можно взять контроль над тратами, и избегать уловок, на которые ведутся большинство рядовых покупателей.

Постоянство

Тяга к постоянству - одна из причин наших финансовых трудностей. Люди часто живут по принципу «если устраивает - не нужно менять», поэтому проходят мимо действительно выгодных предложений. Если вам понравится, как выполняет свою работу определенный парикмахер, и вы станете его постоянным клиентом, вы вряд ли уйдете к другому мастеру, даже при наличии у него более выгодного прайса. Несмотря на лучшие предложения на рынке, вы будете пользоваться теми товарами и услугами, к которым привыкли, игнорируя альтернативы.

Оправдание

Как часто, купив ненужную вещь, мы себя оправдываем? Нам легче убедить себя в правильности своего поступка, чем признать, что повели себя импульсивно или необдуманно. Нас пытаются заманить рассрочкой, кредитами, гарантией. Стоит только сломаться под грузом этих «выгодных» предложений, как мы начинаем придумывать оправдания. «Зато выгодно» или «потом пригодится» - выбрасывайте эти фразы из своего словарного запаса! Если качество товаров или услуг вызывает у вас сомнения, или сомнения вызывает нужность покупки - отказывайтесь от затеи, даже если приобретение обещает быть очень выгодным. Бросайте привычку оправдываться, она ведет к излишней расточительности.

Сравнения

Мы привыкли все сравнивать, и маркетологи прекрасно это понимают. Именно поэтому цены скачут, а некоторые дорогие товары на прилавке стоят только для того, чтобы рядом с ними цена остальных выглядела адекватной.

Поэтому психологи предлагают использовать различные сайты для сравнения цен на товары и услуги. Есть также интересный метод сравнения без использования специализированных интернет-ресурсов. Просто представьте себе: вы берете те самые дорогие духи, которые так понравились вам в косметическом магазине. А теперь посчитайте, сколько раз на эту сумму вы бы сходили в любимый ресторан. Или сколько раз могли бы сходить с друзьями в кино. Или сколько месяцев вы могли бы хорошо питаться.

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