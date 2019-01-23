Цветотерапия избавит от стресса

Стремительный ритм большого города часто приводит к стрессам. Чтобы вернуть гармонию душе, многие ищут решение проблемы в успокоительных таблетках или в физиопроцедурах. А между тем есть простой и неожиданный антистресс, который предлагают психологи - цветотерапия.

Это доступное и безопасное средство становится все более популярным в борьбе с неврозами, беспокойством и стрессами. Лечение цветом возвращает силы и здоровье, помогает наполнить каждый день радостью.

Исцеление цветом

У цветотерапии есть научный термин - хромотерапия, что означает влияние разных оттенков на психоэмоциональное состояние личности. Наши глаза воспринимают цвет, затем сведения по цепочке попадают в головной мозг, который под влиянием оттенка запускает биохимические реакции. Каждому цвету присущ свой энергетический заряд. Он представляет собой свет, который зеркально отражается от поверхности любого предмета. В мире существует множество оттенков, так как вещи отражают световые волны различной длины - до 380 нанометров. Как источник энергии, цвет управляет процессами в нашем организме.

Специалисты активно используют свои знания о влиянии оттенков на наше эмоциональное состояние. Если кто-то испытывает недостаток «радужной» энергии, то страдает от цветового голода. Он сопровождается такими симптомами, как волнение, подавленность, хроническая усталость. Без энергии цвета невозможна полноценная жизнь. Стоит отметить, что цветотерапия спасает от негативных последствий стресса. Цвет успешно лечит даже такой сложный тип стресса, как дистрея (глубокие переживания, несостоятельность в решении жизненно важных дел).

Огненные цвета

В зависимости от оттенка цвета, меняется наше психическое состояние. Всегда привлекают внимание броские красно-оранжевые оттенки, которые вызывают прилив энергии, повышают активность и кровяное давление. Эти цвета уместно использовать при эмоциональном спаде и вегето-сосудистой дистонии.

Не стоит забывать, что красный и оранжевый приемлемы не для всех. Тот, кто пребывает в угнетенном состоянии, воспринимает их как агрессивные цвета, и отвергает из-за слишком энергичного влияния. Во время стресса человеку присуще возбужденное состояние, в этот момент огненные цвета могут привести к нервному срыву. Но слабые оттенки красного или оранжевого создадут хорошее настроение. Если вы подарите печальной подруге розовую сумочку, она вам будет благодарна и примет сюрприз с улыбкой.

Холодные оттенки

Есть мнение, что холодные оттенки благотворно влияют на агрессивных людей, успокаивают и снимают нервное напряжение. Главное не перебарщивать с темно-синими и фиолетовыми тонами, которые могут стать причиной чувства тревоги и негативных эмоций. В отличие от них голубой цвет оказывает положительное влияние, действуя не хуже успокоительных таблеток. Он особенно полезен тем, кто страдает от возбужденных состояний. Такие же положительные эмоции вызывают и светло-сиреневые оттенки.

Нейтральный цвет

Зеленый, как нейтральный оттенок, можно поместить в середину нашей цветной радуги. Зелёный не обладает возбуждающими свойствами красного цвета и угнетающими, как фиолетовый и тёмно-синий. Салатный, светло-изумрудный являются источником положительных эмоций и при этом повышают активную жизнедеятельность человека. Его польза несомненна при разных нервных состояниях и даже при головных болях. Зеленый

отлично справляется с лечением последствий стрессов и укрепляет нервную систему. Но, как и в случае с фиолетовым, не забывайте, что пасмурные зелено-синие или серо-зеленые тона могут стать причиной подавленного состояния.

Разумно подобранная цветовая палитра поможет вам вернуть краски жизни.

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