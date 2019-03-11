Как справиться со стрессом быстро и эффективно

Каждый день множество людей переживает стрессовые ситуации. С ними приходится сталкиваться практически везде: по пути на работу и с работы, в процессе трудовой деятельности, на кассе магазина и даже дома. Такие стрессы называются ситуативными.

По сути, они не являются серьёзными, следовательно, не способны оказывать сильное воздействие на психику. Но только при условии, что на них не обращают пристальное внимание. Исследования в этой области показывают, что более 70% жителей городов-миллионников на постоянной основе испытывают физические симптомы, вызываемые стрессами. Что это за симптомы? Усталость, головная боль, желудочно-кишечное расстройство, мышечные зажимы, потеря аппетита (или, наоборот, нервное переедание), а также сниженный интерес к интимной жизни. Помимо того примерно 80% людей сталкиваются с психологической симптоматикой, а именно раздражительностью, гневом, нервозностью и упадком сил. Что делать? Можно применять несложные приёмы, помогающие не накапливать стресс и справляться с ним, не дожидаясь негативных последствий. Если взять на вооружения эти нехитрые способы, то сохранить душевное равновесие получится даже в самой экстремальной ситуации.

Правильное дыхание

Практика показывает, что одним из эффективных методов успокоиться в сложной ситуации является дыхательная гимнастика. В неспокойные моменты необходимо сделать глубокий вдох (10 счетов) и медленный выдох (8 счётов). Это поможет сбросить напряжённость. Упражнение можно повторить несколько раз.

Музыкальная пауза

Как известно, музыка обладает терапевтическим воздействием на организм. Поэтому не стоит пренебрегать таким способом восстановления душевных сил. Рекомендуется чаще включать любимые мелодии в любых удобных ситуациях: дома и по дороге на работу в наушниках. А во время напряжённых моментов эксперты советуют отвлекаться с помощью классических произведений и музыки для релаксации.

Цветотерапия

Цвет, как и музыка, способен оказать благоприятное действие на психику. Их можно использовать комплексно для более эффективной борьбы со стрессом. Исследования подтверждают положительное влияние ярких цветов на процессы, происходящие в человеческом теле, в том числе и на снижение последствий, вызываемых стрессовыми ситуациями. Единственное условие - это предпочтение тёплых оттенков холодным, в целях избегания прямо противоположного эффекта.

Массаж рук

Ещё одним приёмом нормализации психического состояния является массаж рук, влияющий на весь организм и снимающий проявления беспокойства и депрессии, а также снижающий уровень стресса. Рекомендуется делать такой самомассаж в течение 5 минут, например, в середине рабочего дня.

Братья наши меньшие

Давно известно о том, какую пользу приносит человеку общение с животными: домашними питомцами или жителями зоопарка. И это научно обосновано: эмоциональное взаимодействие с ними приводит к высвобождению гормона окситоцина, тем самым уменьшая артериальное давление и улучшая настроение. Кстати, чтобы получить такой эффект, необязательно идти на прогулку с собакой, достаточно будет и просмотра соответствующего видео.

Обнимашки

Что может быть приятнее объятий? Оказывается, это не только приятно, но ещё и полезно. Эксперимент показал, что группа людей, держащаяся за руки и обнимающаяся в течение 10 минут перед ответственным выступлением, имела более низкое кровяное давление и частоту сердечных сокращений, чем выступающие без предварительных объятий. Такой приятный и естественный способ снятия стресса и восстановления душевного спокойствия.

Прямая спина

В результате ещё одних недавних исследований выяснилось, что люди, обладающие хорошей осанкой и прямой спиной способны более эффективно противостоять стрессу и умеют быстрее расслабляться, нежели люди, склонные к сутулости. Поэтому рекомендуется следить за положением спины в течение дня не только из-за возможных проблем с опорно-двигательным аппаратом, но и с целью снижения стрессовых факторов.

Фото: med.vesti.ru

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