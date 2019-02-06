Как наладить общение с подростком: почему вас не слышат?

Родители часто делают ошибки в интерпретации поведения своих чад, и наоборот. Такие фундаментальные ошибки в отношениях дорого обходятся и взрослым, и детям.

Мы пребываем в состоянии шока из-за проявления агрессии, а ребенок замыкается, чувствуя, что его не понимают. Тогда встает вопрос: как настроиться на продуктивное общение с подростком и, прежде всего, научиться слышать его.

Подростковый период — один из самых сложных жизненных этапов не только для подростка, но и для его родителей. В таком возрасте ребенок жаждет получить автономность и независимость, поэтому все попытки родителей наставить свое чадо на истинный путь или взять руководство в свои руки жестко пресекаются агрессивным поведением: криками, руганью, хлопаньем дверьми и закрытой на ключ комнатой. Конечно, такие моменты знакомы большинству взрослых, но далеко не все в этой ситуации понимают, как реагировать и что делать.

Благодаря психологическим исследованиям, проведенным в Калифорнийском университете, родителям должно стать проще идентифицировать проблемное поведение подростков и мирно решать конфликты с ними.

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Ученые проанализировали информацию, полученную от 220 родителей и их детей в подростковом возрасте. В процессе было обнаружено, что подростки воспринимают слова при конфликте с родителями в более резком и негативном контексте. К примеру, мама просто дает ребенку совет: "Просто не зацикливайся на этом!", а подросток принимает это как холодность и отчужденность, считая, что его проблемы никого не волнуют.

Притом это ошибочное толкование в общении часто всего взаимно. Родители часто воспринимают повышенную эмоциональность и чувствительность ребенка как что-то отрицательное, что повышает риск развития склонности к нарушениям закона. Если метод, которым его пытаются наказать родители, покажется ребенку жестоким и несправедливым, он будет идти наперекор родительским словам. Часто это толкает подростка на проявление агрессии, споры, побеги из дома или нарушение семейных правил.

Также в данной проблеме присутствует гендерное разделение. К примеру, если слова ребенка неправильно понимает мать, то подросток будет спорить, сбежит или закроется в себе. С отцами же подростки ведут себя более агрессивно.

Проблема на самом деле не является неразрешимой или малоизученной. Подростковые гормоны вызывают повышенную эмоциональность, благодаря чему все чувства, испытываемые ребенком, кажутся ему очень сильными. К тому же большинство из них уверены, что понимание можно найти только у своих сверстников. В итоге, не построив конструктивного диалога при общении с родителями, свои интересы ребенку приходится отстаивать при помощи агрессии. На самом же деле, им просто хочется почувствовать себя услышанными.

Фото: womanway. online

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