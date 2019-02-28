О стремлении быть всегда первым

Признайтесь: быть первым — приятно. Ощущение себя "царем горы", "Альфой на фоне Омег" может оказаться одним из наиболее сладостных впечатлений Жизни. Но держать планку "примы" во всем — всегда ли это здорово? И что делать, если это про Вас?

Проблема

На самом деле "Жизнь на пределе возможного" — штука, если и не страшная, то весьма неприятная. Люди с подобной установкой склонны строить в своей голове воздушные замки и Пирамиды Хеопса, а потом в страхе трястись от того, что "недоброжелатели" их взорвут. И в результате так и не начинают делать ничего. А если и начинают, то на определенном этапе возникают пугающие фантазии. Например, талантливый по природе фотограф остерегается отправлять портфолио потенциальному работодателю. Возможно, по сию пору остерегается… И людей с подобными установками сегодня "пруд пруди".

Поэтому неспроста темой перфекционизма занимались и продолжают заниматься многие психологи. Среди них — Э. Берн, М. Литвак, Ю. Синарева и другие.

Причины

Исследователи отмечают, что люди часто стремятся к совершенству совсем не от хорошей Жизни. В детстве им часто не хватало родительской любви и принятия. В результате, все свои силы перфекционисты тратят на создание иллюзии превосходства и Успеха. И если у них ничего не получается, они перестают чувствовать себя "хорошими" и достойными благожелательного к ним отношения.

Стремление к успеху также подогревает современная культура. Фильмы, книги, журналы, — вот они, источники появления образцов для подражания! Если я не звезда, не начальник, не имею машину или яхту, то что с меня взять?! Как можно тогда показываться на глаза людям? И стоит ли высовываться вообще?

Все бы ничего, но самостоятельное существование таких персон омрачается губительным букетом из одиночества, страхов, депрессии, а также непонимания относительно того, в какую сторону хочется двигаться.

Решения

Возникает резонный вопрос: "что же делать?".

Психологи рекомендуют перфекционистам, во-первых, обратить внимание на то, к чему их по-настоящему влечет, что вызывает интерес (желание "быть первым" стоит спрятать с глаз долой!). Далее, необходимо начать это делать, даже если будет очень страшно, даже если это может вызвать смех у окружающих. Зато тем самым удастся приблизиться к себе настоящему.

К примеру, человек часто завидует тем, кто умеет рисовать, играть на гитаре или играть в футбол. Это означает, что на самом деле и ему хотелось бы делать также. Но что, если первое время будет получаться так себе? Да, такое возможно. Но зато, начав действовать, такой человек уже будет лучше тех, кто так и не решился попробовать. К тому же, дни смельчака начнут протекать более радостно. В них ворвется смысл.

Во-вторых, таким людям рекомендуется осознать, что если они и не достигнут какой-то цели в своей Жизни, крест на себе все равно ставить не стоит. Потому что не все этой Жизни зависит от тебя. Поэтому возможность неудачи необходимо просто признать.

Иногда лучшим вариантом будет немного ослабить "планку". Тогда все будет восприниматься куда проще.

Фото: cablook.com

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