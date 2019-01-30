Бывшие: как воспитывать детей после развода

В наши дни разводы стали обычным делом. По данным статистики в России более 50% браков заканчиваются разводом. В такой ситуации в первую очередь страдают дети, которые хотят, чтобы мама и папа всегда были вместе. Если помнить о том, что развод не освобождает от родительского статуса и выбрать правильный подход в воспитании, то жизнь ребенка будет счастливой.

Зачастую родители опасаются, что расставание станет причиной потери уверенности в себе у детей, отразится на их доверии к близким. Но ребята обладают выносливостью, гибкостью и умением приспособиться к переменам в жизни. Если у родителей с ребенком доверительные отношения и они проявляют искреннее участие ко всему, что с ним происходит, ставят превыше всего его интересы, то сын или дочь вырастут успешными и довольными жизнью людьми.

Выполнение несложных советов поможет воспитывать детей так, чтобы они остались счастливыми и после развода родителей.

1.Доброжелательным тоном обрисуйте ребенку дальнейшие перспективы, расскажите о том, какой станет ваша жизнь. Таким образом, вы уменьшите страх детей перед неопределенностью. Спокойно и подробно отвечайте на все детские вопросы без употребления слов "не знаю", "увидим", "жизнь покажет" и так далее. Расскажите о том с кем и как ребенок сможет встречаться. Это первый и очень важный шаг на пути возрождения разрушенного мира детей.

2. Не стоит торопить ребенка, когда он привыкает к житейским изменениям. Пусть на это уйдет столько времени, сколько нужно. Ускорить процесс не помогут ни новая обстановка в детской, ни дорогие игрушки. Даже если ребенок проводит выходные с обоими родителями, это не значит, что он быстрее привыкнет к расставанию двух самых близких для него людей.

3. Тому из родителей, кто остался с ребенком, предстоит взять на себя разные роли. В такой ситуации мама выполняет часть обязанностей отца, и наоборот. Женщина должна быть готова обсудить с сыном устройство автомобиля, показать, как правильно вкрутить новую лампочку. А мужчине предстоит научиться заплетать дочери косички, играть с ней в "дочки-матери". Таким образом, появляется почва для более доверительных отношений с детьми.

4. Не превращайте бывшего супруга (супругу) во врага, не демонстрируйте враждебность, ни в коме случае не настраивайте детей против матери или отца. Очень важно сохранить уважительные отношения. Не поручайте ребенку роль посредника для общения с бывшей половиной.

5. Дети нуждаются в защите от отрицательных комментариев новой половины своих родителей. При частом общении с детьми и бывшим супругом, у новой жены или мужа может появиться ревность, способная разрушить отношения с ребенком и вторым родителем, и даже новую семью.

Вместе и при обоюдном желании вы преодолеете сложный этап жизни после развода. Дети адаптируются к новым условиям, и все вернется в спокойное русло. Главное, чего хотят дети — знать, что их родители счастливы. Если мама и папа довольны жизнью, то и ребенок обязательно вырастет счастливым.

Фото: ru. tsn.ua

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