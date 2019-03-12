Давайте представим ситуацию: мама и ее дочь Лена. Мама вся в заботах - нужно покормить дочь, постирать, погладить ей одежду, наварить любимого борща. Лена же искренне недоумевает, почему маме она неинтересна. «Она меня не любит», - думает девочка. «Как не люблю? Я делаю для нее ВСЕ!», - говорит мама.

Ко из них прав, как считаете? Ответ: обе. Они любят друг друга, но говорят об этом на разных «языках». Для мамы любовь - это забота, а для Лены, видимо, совместно проведенное время. Пока мама утопает в ненужных Лене домашних делах, девочка считает, что лишена родительской ласки. Поэтому, чтобы ваше общение не напоминало диалог глухого с немым, очень важно определить, на каком «языке любви» говорите вы и ваши близкие.

Наш язык любви зависит от многих факторов: воспитания, модели поведения родителей, нашего характера и многого другого. Всего выделяют пять способов выражения прекрасного чувства - пять языков.

Слова

Этот язык любви сосредоточен в словах, которые мы слышим от близких. Людям, для которых этот язык - родной, сложно принимать критику от родных и друзей, они очень чувствительны к похвале. Таким людям важна постоянная поддержка близких, выраженная в комплиментах, одобрении, моральных толчках. Им хочется, чтобы их любили и уважали, но они осознают это тогда, когда вы начнете об этом говорить.

Также важно научиться говорить «прости» и «прощаю», выбирать более снисходительные фразы для сообщения отрицательной информации. А еще, помните: одна и та же фраза может быть сказана совершенно по-разному.

Время

Время - один из самых ценных ресурсов у человека. В моменты, когда мы делимся своим временем с другим человеком, мы отдаем ему частичку себя. Людям, которые говорят на этом языке любви, очень важно проводить свое время с близкими. Им нужно говорить с человеком, видеть, что он выражает в разговоре свои чувства, делится чем-то важным для него. Совместный отдых и совместная деятельность помогут человеку почувствовать вашу любовь.

На языке слов важно говорить человеку о том, что мы его любим, а на языке времени - внимательно слушать и выслушивать, уделять время и внимание.

Подарки

Речь не о бриллиантах или загородном доме. Человек, говорящий на этом языке любви, будет рад даже обычной открытке, нарисованной от руки. Главное, что вы потратили на это свое время и вложили в такой подарок душу. Подарки можно купить, сделать своими руками - это неважно. Важно, что при выборе подарка вы думали о человеке, и выбирали то, что ему может понравиться. Определенный плюс этого языка любви - подарки обычно долго хранятся, и наверняка оставят о вас теплые воспоминания, которыми может вдохновляться человек, даже когда вас нет рядом.

Помощь

Помощь - это выражение своей заботы о человеке в действии. К примеру, приготовить ужин, когда твоя жена устала, или убраться в доме, если мама больна. Помощь требует вложения сил и своего времени. В моменты, когда вы помогаете человеку, говорящему на этом языке любви, он чувствует ваше рвение и заботу, что и ассоциируется у него с любовью.

Прикосновения

Этот язык любви используют люди, для которых важен физический контакт. Прикосновения могут передать множество различных чувств. Люди, которые говорят на этом языке, особенно ценят прогулки за руку, объятия, дружеские рукопожатия, хлопки по спине и тому подобное.

Узнать, на каком языке любви вы общаетесь, просто. Кому-то достаточно пробежаться взглядом по вышеописанным пунктам, чтобы понять. Вспомните, что обычно ранит вас больше всего в отношениях с близкими людьми. К примеру, если вам не хватает общения с друзьями, и вы болезненно реагируете на нечастые встречи, ваш язык любви - время. Проанализировав себя и людей, которыми вы дорожите, вы поймете многие нюансы, проливающие свет на ваше общение.

Фото: www.invictory.com

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