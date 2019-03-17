Два человека, но одна жизнь на двоих. Они любят друг друга бесспорно, но... случайное слово, неверно истолкованный поступок - и вот разгорается ссора, появляются взаимные обвинения, вспоминаются старые обиды.

Но так ли страшна ссора, как кажется на первый взгляд?

Ссоры в отношениях любящих пар можно разделить на три группы:

частые, но мелкие ссоры;

редкие ссоры, но по-крупному (битая посуда, оскорбления, крики);

отсутствие ссор.

Какой из этих вариантов хуже, сказать трудно, но отсутствие ссор явно говорит о серьезных проблемах в отношениях. Человек - это индивидуальность, даже самые родные и понимающие люди имеют свою точку зрения. Партнеры должны решить: молчать или обсуждать вопросы с дальнейшим поиском компромиссов.

Проблемы возникают в жизни регулярно, если их игнорировать, то прочность отношений под угрозой. Ссора должна перейти в обсуждение проблемы на уровне здравого смысла, а не только эмоций. Ссора - это стресс, в таком состоянии человек раскрывается, показывая свою сущность, что помогает узнать все стороны партнера, без этого настоящие и крепкие отношения не построить.

По статистике европейские семьи ссорятся редко, но сильно. Они живут по принципу замедленной бомбы, которая взрывается в любой момент. Обычно люди выказывают недовольство, когда у них плохое настроение, проблемы на работе или что-то еще. Тут и начинается крупная ссора, эмоции, накопленные за долгое время, выливаются на партнера. В такой момент обиды за все на свете выплескиваются на родного человека, который виноват лишь отчасти. Так ссора перерастает в конфликт, который может затянуться на долгое время. Но эмоции отпускают, наступает этап анализа, а после примирение, при условии, если заинтересованы в счастливом исходе оба человека.

И еще один тип отношений - ссорятся часто, но по мелочам. Это могут быть перепалки на 3-4 минуты, не несущие большой смысловой нагрузки. Этот тип ссор характеризуется решением проблем здесь и сейчас. Вопрос не вынашивают в себе, а выясняют по горячим следам. Тема закрывается, и пара счастливо живет дальше. Такие споры помогают не накапливать обиды и эмоции внутри себя, делая отношения стабильными. С годами люди привыкают к такой форме общения, так что недовольства решаются легко и просто.

Ссоры - это нормально и необходимо. Счастливые отношения в браке - это процесс, который нужно наладить с помощью общения и компромиссов, а ссоры - один из инструментов для достижения семейной идиллии. Но все хорошо, что в меру...

Фото: www.aif.ru

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