Избавляемся от навязчивых мыслей: полезные советы

Наш мозг работает беспрерывно днем и ночью. Внутренний диалог происходит постоянно. Хорошо, если вы умеете контролировать свои мысли и направлять их в позитивное русло.

Но довольно часто мы сталкиваемся с мыслями, которые с завидной настойчивостью приходят в голову, не дают расслабиться ни днем, ни ночью, мешают сосредоточиться на работе, вызывают беспокойство и психическое напряжение.

Для того, чтобы снова быть в гармонии с собой, нужно научиться работать со своими мыслями. Если представить, как из маленького снежка образуется огромный снежный ком, то перед нами открывается картина рождения навязчивой мысли.

Первоначально откуда-то издалека в нашем сознании незаметно проявляется мысль, связанная с каким-либо страхом. Мы пытаемся отогнать эту мысль, но незаметно для себя накладываем на нее слой за слоем свои переживания.

И уже совсем скоро эта мысль настолько поглощает сознание, что становится невозможным сосредоточиться на чем-то другом. Даже ночью во снах мозг показывает различные варианты возможных событий.

Такое навязчивое состояние может привести к психическому заболеванию, в лучшем случае возникает депрессия. Далеко не всегда можно решить проблему навязчивых мыслей самостоятельно, однако попытаться стоит.

Несколько полезных приемов для избавления от навязчивых мыслей

Чтобы избавить себя от этого мучительного состояния достаточно попробовать применить на практике один или несколько способов.

1. Записываем все переживания на бумагу.Необходимо сесть и выплеснуть в тетрадку все мысли и эмоции, которые бурлят сейчас в голове.Через некоторое время почерк станет разборчивым и красивым, что говорит о восстановившемся равновесии в вашей душе. Вы стали смотреть на происходящее со стороны и объективно оцениваете ситуацию.

2. Необходимо понять, что мысли являются продуктом вашего мироощущения и не могут представлять никакой опасности. Поэтому нужно постараться изменить свое отношение к некоторым вещам, чтобы мировосприятие стало другим. Если это удастся, то у навязчивых мыслей не будет повода вам досаждать. Не пытайтесь спрятаться от них, принимая лекарства. Просто посмотрите на мир другими глазами.

3. Общение с оптимистично настроенными людьми, занятия в группах здоровья, жизнерадостный настрой и постоянное стремление к самореализации и самосовершенствованию закроют дверь в ваше сознание всем негативным мыслям и эмоциям.

4. Упражняйтесь в переключении собственного внимания с себя на внешний мир. Обратите внимание на облака, деревья, архитектурные сооружения. Замечайте все мелочи в окружающем вас мире. Постарайтесь угадать, о чем думают и что чувствуют проходящие мимо вас люди. Эти упражнения помогут не только отвлечься от внутренних переживаний, но и вовсе забыть о них.

Бывают очень сложные ситуации, когда человек сам не в силах справиться со своим навязчивым состоянием. В этом случае обязательно нужно обратиться за помощью к профессиональному психологу.

Фото: vk.com

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