Родители с детства учат нас ответственности, но во взрослой жизни эта черта характера иногда перерастает в одержимость. Человек стремится держать под контролем не только то, что происходит в его жизни, но и происходящее в жизни его близких и коллег.

Нередко контроль затрагивает и поведение окружающих. Откуда в нас возникает эта потребность держать все под контролем? Психологи считают, что она вызвана страхом.

Чувство страха появляется у нас в моменты, когда возникает угроза нашей жизни или здоровью. В том случае, если человек пытается контролировать все и всех, кто его окружает, даже если никакой угрозы нет, можно сделать вывод, что он безосновательно испытывает страх на постоянной основе.

Совершенно нормально, что мы смотрим по сторонам, прежде чем перейти дорогу, или перекрываем воду в период длительной поездки куда-либо. Это - меры предосторожности, которые вряд ли будут лишними. С повышенным уровнем тревожности, при котором и проявляется чрезмерный контроль, мы мешаем жить и себе, и близким.

В случае чрезмерного контроля с вашей стороны, на ваших близких регулярно будет обрушиваться шквал обвинений и недовольства. Есть и другая крайность - когда под контролем вы держите не окружающих, а себя - свои чувства, эмоции, переживания. Это делает вас подчеркнуто недосягаемым для близких и доверительных отношений, и заставляет людей сомневаться в их значимости для вас. Также, если переусердствовать с обузданием себя, можно разучиться сочувствовать и оказывать поддержку.

Легко ли настроить себя так, чтобы можно было довериться себе и окружающим? Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько сильно выражена ваша тяга к контролю. Если вы постоянно выполняете одни и те же действия в определенной последовательности, или многократно перепроверяете выключен ли свет или газ, и все равно сомневаетесь в этом, без помощи психолога или психотерапевта вам не обойтись. Это поведение вполне может быть проявлением обсессивно-компульсивного расстройства или панических атак.

В остальных случаях себе можно помочь самому. Главное - понять, что чем больше в нас тревоги, тем больше желания взять все под контроль.

Контроль лишь помогает сделать нашу жизнь статичной. Все, что доставляет вам радость - цветное, изменяемое, временное, - находится в движении. Оставьте себе право наслаждаться сюрпризами, переживать приятные неожиданности, радоваться дням, непохожим на предыдущие.

Успокойте тело и дух, перестройте свои отношения с реальностью. Пробудите в себе любопытство и творческие порывы. Смените маршрут до места работы, найдите новое хобби, не отказывайтесь внезапному предложению прогуляться. Живите полной жизнью, отпустив постоянные переживания о том, что что-то может пойти не так.

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