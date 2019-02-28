Ребенку 2 года: особенности психологии

Родителям двухлеток прежде всего нужно запомнить главное: память, внимание и мышление малыша абсолютно непроизвольны. Он будет делать только то, что ему интересно.

И если в очередной раз ребенку приходится объяснять очевидные вещи, это нормально. Просто он не может сфокусировать свое внимание.

Мы все учились понемногу

Обучение ребенка в возрасте двух лет проходить очень легко, но только в случае, если удается вызвать и поддержать его интерес. Эффективность обучения зависит от того, насколько ребенок доверяет взрослому. К тому же очень важно эмоционально увлечь малыша. В противном случае все попытки не увенчаются успехом. Дети очень любят активные, эмоциональные игры, во время которых они и развиваются интеллектуально.

Что мешает

Неспособность понять причину своего дискомфорта в физическом плане усложняет коммуникацию со взрослым. Может, ребенок хочет есть? Или ему слишком жарко? А может, ему мешает неудобная одежда? Все эти неудобства малыш иногда не может осознать и, следовать, правильно транслировать родителю. Он просто чувствует себя неважно, не знает почему, поэтому капризничает и отказывается заниматься или играть.

Ребенок и сверстники

Любые занятия в группе будут эффективны для ребенка только в том случае, если учителю удается сохранять контакт индивидуально, с каждым из детей. В основе восприятия ребенка в этом возрасте - эгоцентризм, именно поэтому они не хотят замечать и считаться с интересами других людей. Но пугаться, что малыш вырастет эгоистом, не стоит. Просто пока он не способен контактировать с другими, это время ещё придет. Его сверстники - это просто люди, с которыми либо удобно, либо неудобно взаимодействовать.

Подражание взрослому

Важнее для двухлетнего найти объект подражания - взрослого или старшего брата, сестру, которого он будет воспринимать как образец. Естественно, что такой человек должен вызывать симпатию. Важно отметить, что дети будут копировать всё: как хорошие, и плохие моменты. В том случае если в детском саду малыши не чувствуют от воспитательницы тепла, они могут подражать не ней, а другому взрослому, например, нянечке.

Познание мира

В два года малыш имеет только одну возможность познавать мир - проводить самые простейшие манипуляции с предметами. Именно поэтому так важно окружить ребенка всевозможными объектами, которые могут вызвать интерес и, соответственно, способствовать развитию. Все виды творчества, где задействованы руки, могут благосклонно восприняты малышом. Так, выучить буквы по книжке сложнее, чем дать их потрогать, если они сделаны из пластика.

Речевые достижения

В возрасте двух лет активно развивается речевая сфера. Ребенок всё понимает и быстро пополняет свой словарный запас, поэтому так важно много разговаривать с малышом. В приоритете - короткие, эмоциональные фразы, которые будут поняты ребенку и привлекут его. Неудивительно, что активное влияние на речевое развитие двухлеток оказывают старшие братья и сестры. Они отдают команды и направляют действия, провоцируя речевую активность.

Фото: shkola7gnomov.ru

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