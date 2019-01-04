Почему мы нарушаем данные себе обещания

У каждого из нас частенько бывали случаи, когда мы давали сами себе обещание в определенное время лечь спать, сесть на диету или заняться спортом.

Но по далеко неуважительным причинам наши благие начинания заканчивались, так и не успев начаться.

От чего же ситуация не меняется в лучшую сторону? Это наши привычки властвуют над нами или банальная лень?Ответ на этот вопрос нашли психологи, которые выявили несколько существенных причин такого поведения.

Причина первая: иное восприятие себя в будущем

Ученые-нейробиологи совместно со специалистами в области психологии не так давно сделали вывод, что у человека активизируется один участок мозга, когда он думает о себе, и другой при мыслях о посторонних людях. Причем насколько близкой ни была бы связь с этими людьми, нашего внимания им уделяется намного меньше.

Это объясняется тем, что мозг каждого человека в первую очередь заботится о порядке на собственном «участке», который доверила ему природа, а именно о нормальном функционировании всех систем «своего» организма. И лишь потом он будет «думать» обо всех остальных.

Исследования показали, что при планировании дел на будущее мозг активирует те участки, которые отвечают за нашу мыслительную активность о других людях.

Это свидетельствует о том, что мы в будущем воспринимаемся клетками мозга не как наше «я», о котором необходимо позаботиться в первую очередь, а в качестве постороннего индивидуума. То есть, для нашего мозга мы в будущем - это посторонние люди, о которых должны позаботиться мы сами или кто-то другой.

Причина вторая: ослабление силы воли

Ослабление (усыхание) силы воли - профессиональный термин, используемый в психологии для определения состояния человека, при котором он потерял способность противостоять искушениям.

Оказывается, если регулярно не тренировать свою силу воли, то понемногу она начинает ослабевать, пока не сойдет на нет. Это происходит, когда жизнь у человека протекает без ощутимых осложнений, не нужно бороться за выживание.

Причина третья: где найти силы, чтобы в течение десяти недель выработать полезную привычку

По мнению психологов, до того момента, когда мы начнем автоматически выполнять новые для нас действия, должно пройти не менее двух с половиной месяцев.

Поэтому придется потерпеть довольно продолжительное время, прежде чем какая-то функция станет для организма «делом техники». Мотивация, конечно, играет решающую роль, но время для нарабатывания полезной привычки останется неизменным.

Фото: vitamarg.com

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