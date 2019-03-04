Как привить ребенку любовь к чтению

"Современные дети не читают". Эта горькая истина, с которой многие родители не хотят так просто соглашаться.

Более того, исследования психологов показывают, что дети читают чисто "механически", совершенно не вдумываясь в смысл прочитанного. Именно поэтому не только не могут пересказать сюжет, но и сформировать собственное мнение. Что нужно делать, чтобы воспитать в детях любовь к литературе?

Посмотреть на себя

Лучший пример для ребенка — его родители. Если они большую часть времени проводят за телевизором, компьютером или планшетом, вряд ли стоит ждать от ребенка любви к чтению. Если же книга является неотъемлемой частью жизни родителей, то и ребенок будет считать ежедневное чтение естественным процессом.

Книга как праздник

Покупка книг в магазине или поход в библиотеку должен стать праздником для ребенка, чтобы ассоциироваться с положительными эмоциями, радостью. Ученые провели интересное исследование, которое осветили в ходе научно-практической конференции, главной темой которой стали проблемы детей и подростков. Как оказалось, любовь детей к Макдональдсу обусловлена тем, что туда их ведут родители, если хотят поощрить. Поэтому поход в ресторан быстрого питания и ассоциируется у ребят с праздником, который всегда ждут. Таким образом родители сами создают неправильную установку. Вот если бы в качестве поощрения ребенка вели в библиотеку или книжный магазин, то книга и чтение воспринималось бы совершенно иначе, как приятное времяпрепровождение.

Предоставить выбор

Конечно, нам всегда хочется сориентировать ребенка в мире книжных новинок и классической литературы. Но, по мнению психологов, ребенку нужно предоставить возможность выбрать книгу самому. Не стоит откладывать "Гарри Потера", заменяя его на "Два капитана" Каверина. В этом случае ребенок может отказаться от совместных походов и свести интерес к чтению на нет.

Обязательно обсудить

Книга должна побуждать к размышлениям, поэтому очень важно предоставить ребенку возможность высказаться. Таким образом прочитанное не пропадет втуне, а позволит вам лучше понять настроение, мысли, переживания чада.

Не наказывать чтением!

Нередко родители заставляют ребенка читать и даже наказывают чтением. Это недопустимо, так как книги будут отрицательно восприниматься ребенком. Ему не захочется даже брать ее в руки. Кроме того, очень важно показывать необходимость книг. Так, если ребенок задает вопрос, то можно предложить найти ему ответ в энциклопедии или словаре. Естественно, что в дальнейшем он сам будет тянуться к книгам, пытаться узнать в них новое.

В общем, родителям, которые хотят привить ребенку любовь к чтению, нельзя сидеть сложа руки, а подключаться, активно выражать интерес, внимательно слушать рассказ о прочитанном, вместе ходить в библиотеку.

Бывает, сложно оторваться от собственных важных дел или отвлечься от долгожданного отдыха, но это того стоит — начитанного, эрудированного ребенка, который будет востребован в вузе и на работе.

Фото: umnyasha. me

Еще по теме:

Как привить ребенку любовь к книге

Приучить ребенка читать - миссия выполнима

Бездумное чтение приводит к слабоумию?

Что читают наши дети? Выводы социологов

