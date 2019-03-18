Как развить в себе самоконтроль

Самоконтроль означает способность постоянно сознательно контролировать свои эмоции, манеры, поведение и поступки. Самоконтроль необходим для развития личности, которая не руководствуется сиюминутными прихотями.

Но научиться ему, особенно если этот аспект был упущен в детстве, достаточно непросто, ведь всегда можно найти сотни отговорок - нет времени, сейчас не хочу, сделаю завтра, ничего не случится, если я пропущу или отложу это на время, и так далее. Человек, себя не контролирующий, порой даже не успевает задуматься перед проявлением эмоций, после чего зачастую жалеет.

Для того, чтобы обрести самоконтроль, необходимо жестко придерживаться дисциплины, руководствоваться разумом, а не эмоциями, и научиться терпению. В первое время тренировок главное - не давать себе поблажек, затем это войдёт в привычку и отступление от нормы будет ощущаться ндисгармоний, так что уже и не захочется поступать иначе. Но не стоит чрезвычайно увлекаться процессом - можно и вовсе заглушить в себе индивидуальность, став безликим роботом, действующим строго по плану.

Есть ряд шагов, приближающих к обретению самоконтроля.

1. Избегание стрессовых ситуаций.

Любой стресс негативно воздействует на человека, заставляя его чувствовать себя некомфортно и в постоянном напряжении. Это забирает много сил, ведёт к нарушениям сна и вынуждает принимать зачастую неверные решения, поскольку мозг буквально отказывается нормально функционировать. В случае, когда напряжённая ситуация неизбежна, нужно усилием воли заставить себя не реагировать импульсивно. Хорошо помогает в таких случаях медленно досчитать до десяти и сделать несколько глубоких размеренных вдохов.

2. Я не (могу)

Одна из техник аутотренинга. Когда вы знаете, что не можете заставить себя отказаться от чего-либо, не надо объясняться в духе "Я не могу этого не сделать, ведь я так люблю сладости" или "Ведь я не могу не реагировать". Фразы стоит формулировать с конструкцией "Я не" без употребления "могу" - "Я не буду этого делать". Нет нужды искать оправдания собственным слабостям, просто скажите себе "нет" - и точка.

3. Режим дня

Сон по расписанию, чёткий распорядок дня, в котором нет овремени для праздности, успокаивает нервы и позволяет добиться большей продуктивности.

4. Медитация

Про пользу этой техники немало сказано, согласно исследованиям, длительная практика медитации способна привести в порядок эмоциональную нестабильность и повысить концентрацию.

5. Физическая нагрузка

Регулярное занятие каким-либо видом спорта, танцами, или любой другой физической нагрузкой дисциплинирует и в целом улучшает самочувствие. А тренировки в группе ещё и рождают дух соперничества, который помогает не расслабляться и не забрасывать дело.

6. Разрешайте себе немного полениться

Когда проводишь жизнь, словно робот, без остановки стремясь к вершинам, рано или поздно можно перегореть и опустить руки. Чтобы не допустить этого, устраивайте себе небольшую разгрузку, позволяя себе то, что обычно находится под запретом.

7. Представьте себе цель

Вообразите, как всё станет, когда вы выполните поставленную задачу. Пофантазируйте, что изменится, как это повлияет на вас и окружающих, какие плюсы будут получены. Это увеличивает мотивацию и помогает не сдаваться.

Фото: obu4ayka.ru

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