Неспособность хотя бы иногда отвечать отказом на требования или просьбы других людей в абсолютном большинстве случаев может сыграть против вас.

Если вы считаете, что постоянно соглашаясь выполнять что-либо без малейших возражений, сможете заслужить уважение, благодарность, или надеетесь, что люди будут ценить вас больше, то глубоко ошибаетесь.

Даже когда вы не отказываете людям в их просьбах из простого человеческого желания оказать бескорыстную помощь, эта черта вашей личности может вызвать негативную реакцию у многих людей.

Меняться в худшую сторону не надо, однако следует помнить о том, что к хорошему быстро привыкают, престают ценить и начинают использовать. Как правило, таких людей общество считает абсолютно безвольными личностями.

Причина возникновения проблемы

Во многих семьях принято воспитывать детей в строгости, требуя беспрекословного подчинения. Цель у таких родителей благая - с раннего возраста заложить правила приличного поведения.

Чаще всего своим детям авторитарные родители внушают, что не существует слова «нет», есть слово «надо». Однако, в процессе воспитания забывается о самом главном - о любви. У ребенка формируется уверенность в том, что любовь он должен заслужить, выполняя все требования родителей. Итогом такого воспитания становится низкая самооценка у ребенка.

Равноправие в любых отношениях

Известный психолог Д.Карнеги писал, что понравиться другим людям можно, если интересоваться ими, не выставляя напоказ свои заслуги. Нельзя с ним не согласиться. Но всего должно быть в меру, и в процессе взаимного общения нельзя допускать собственное принижения, напрочь отказываясь от собственного мнения.

Такие понятия, как дружба и взаимопомощь всегда будут существовать, однако не следует забывать о том, что в любых отношениях забота и помощь должны быть взаимными. Если один человек все заботы несет на своих плечах в одиночку, то по своей сути эти отношения уже нельзя назвать дружбой.

Жизнь может пройти стороной, если тратить свое драгоценное время только на выполнение чужих требований и желаний. Полюбите себя и найдите время для собственной жизни!

Говорить «нет» просто. Полезные советы

Если вы решили изменить свою судьбу, то не стоит бояться. Поначалу окружающие вас люди будут в недоумении от ваших действий, но это не должно вас беспокоить. Соблюдайте несколько ценных правил и все получится:

1. Не нужно бояться, злиться или раздражаться. Соблюдайте абсолютное спокойствие, говоря «нет».

2. Ничего не объясняйте. Чем больше вы оправдываетесь, тем вероятнее, что вас смогут уговорить.

3. Уверенно настаивайте на своем решении.

4. Подскажите человеку другой способ выхода из его ситуации.

Разумеется не нужно использовать это руководство к действию всегда и во всех жизненных ситуациях. Но в тех случаях, когда вы действительно очень заняты и у вас свои планы, а проблема у человека не жизненно-важная, научитесь говорить «нет».

Фото: kladvsebe.ru

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