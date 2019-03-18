Вы наверняка знакомы с такой категорией людей. Любое поражение они принимают как собственный провал, потерю могущества, оскорбление чести и достоинства. В общем, сплошная трагедия.

Окружающие недоумевают: это же обыкновенная игра, чего так переживать! Но лицо белеет в один момент, и партия обрывается. Почему некоторые из нас так переживают из-за проигрыша? И можно ли как-то смягчить реакцию, или даже научиться получать от игры удовольствие?

Большинство людей принимают проигрыш легко: они пожимают плечами, вздыхая: «Просто не повезло». Но люди, не умеющие проигрывать, поражения не прощают ни себе, ни другим. Игра не для удовольствия или развлечения, игра для самоутверждения - вот чем они одержимы.

Для людей, которые боятся показаться окружающим «не на первом месте», поражение - это фиаско. Подобная ситуация означает только одно - их несостоятельность увидят их соперники. Стараясь одержать победу, человек пытается самоутвердиться, удовлетворить свою потребность в лидерстве, признании, показать, что он лучший. Внешний успех помогает почувствовать свою значимость.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Прежде всего верните себе удовольствие от игры.Играйте, соперничайте, но не забывайте, что это должно приносить вам удовольствие, а не головную боль и раздражение. Ощутите радость в процессе, а не удовлетворение от результата. Если вам важно то, что подумают о вас окружающие - играйте с проверенными людьми, которые не изменят своего отношения к вам от проигрыша или выигрыша.

Меняйте установки, с которыми вы живете. Вы станете победителем только в том случае, если измените свое отношение к неблагоприятному результату. Преодолевайте себя.

Если же вы не можете смириться с поражениями, и продолжаете страдать по результатам игры, значит, ваше подсознание подсказывает вам обратить внимание на конфликт, происходящий в собственной жизни. В таком случае следует обратиться к психотерапевту, чтобы разобраться с причинами подобных переживаний. Иногда за банальным неумением принимать собственные проигрыши, может скрываться серьезная проблема, которая не дает человеку спокойно жить и наслаждаться жизнью.

КАК ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ?

Не стоит поддаваться или идти на некие уступки в игре. Однако не стоит вдаваться в крайности, и действовать от противного. Не просите прощения при выигрыше - вы не виноваты в том, что проигравший принимает все близко к сердцу. Не подшучивайте над человеком - это может привести к ухудшению ваших отношений, так как проигравший может воспринять этот жест как обесценивание его чувств.

Если речь идет о воспитании, то не стоит поддаваться своему ребенку, ведь благодаря вам у него может возникнуть ошибочное убеждение, что жизнь всегда будет подчинена его желаниям. Постарайтесь как можно раньше объяснить своему чаду, что проигрыш - это не стыдно, и нужно принимать его с достоинством.

Фото: www.psychologies.ru

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