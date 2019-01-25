Когда и как рассказывать детям о сексе?

Большинство из нас выросли в советское время, когда родители стеснялись рассказать детям о сексе, поэтому чаще всего понятие об этой интимной стороне жизни складывалось на основе той информации, которая преподносилась "с улицы", причем обязательно в извращенном виде. Когда и как нужно рассказывать детям о сексе?

Когда и о чем говорить

Сама перспектива заводить с детьми разговоры о сексе уже пугает родителей. Зачастую они не готовы говорить с ребенком на откровенные темы, боясь непредсказуемой реакции. Им кажутся такие беседы неудобными, а время неподходящим, поэтому они стремятся отложить этот деликатный разговор на более поздние годы.

На самом деле, младший возраст — наиболее благоприятный, так как в этот период малыш делает открытия ежедневно, весь мир для него — это одна большая новость.

Так, 4-5-летние дети уже начинают развивать свои знания не только в психической сфере, но и в сексуальной. Поэтому рассказ о различиях мальчиков и девочек будет воспринят естественно, так как подобные открытия ребенок делает каждый день. Очень важно сообщить детям о том, что никто не должен видеть половые органы, кроме родителей и врача. И ещё стоит предупредить, что, если кто-то склоняет ребенка к этому, нужно обязательно сказать взрослым, маме или папе.

Не забегая вперед

Естественно, что маленький ребенок не будет расспрашивать о процессе зачатия как таковом, а задаст самый логичный вопрос: "Как появляются дети?", "Как малыш появился в животе у тети?" и т. д.

В принципе можно придумать большое количество историй, которые позволят объяснить детям основную причину появления детей на свет. Например, так: "У папы и мамы есть внутри семечко. Когда они хотят, чтобы у них родился малыш, они соединяют свои семечки. Так, в животике появляется ребенок".

Позже эту историю можно трансформировать и дополнить, рассказав, что семечки — это есть клетки мужчины и женщины. Таким образом, ребенка спокойно можно подвести к восприятию деликатной информации. Главное, не обманывать его такими историями "тебя купили в магазине" или "тебя принес аист". С возрастом ребенок всё чаще будет задавать вопросы, и нужно быть готовым на них спокойно и правдиво отвечать.

С точки зрения веры

Еще один вариант преподнести информацию — с точки зрения религии. Можно рассказать, что половые органы мужчины и женщины создал Бог, поэтому над такими вопросами нельзя шутить и насмехаться. Изначально все половые отношения чисты и непорочны. В этом случае уместно подчеркнуть и необходимость целомудрия. Результатом любви двух людей противоположного пола — мужа и жены — становятся дети. Библия поможет дать ответы ребенку на многие вопросы.

Лучше не надо

Не стоит отмахиваться от детей или ограничиваться фразами типа: "Когда подрастешь, тогда узнаешь". Дети очень быстро поймут, что существуют такие темы, на которые с родителями лучше не разговаривать. В этом случае они постараются почерпнуть информацию в интернете, у друзей. Необходимо проявлять достаточное внимание детям, чтобы они чувствовали, что родители открыты, честны перед ними и главное, к ним можно обратиться по любому вопросу.

Очень важно не проявлять стыдливости, стеснительности при разговорах на эту тему. Таким образом можно сформировать у ребенка соответствующее отношение. Именно родители формируют абсолютно нормальное, спокойное, здоровое восприятие половой жизни.

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