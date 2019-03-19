Избавляемся от страха неудачи

Такую неприятную эмоцию как страх мы все неоднократно испытываем на протяжении всей жизни. Спровоцировать эту эмоцию может реальная опасность либо воображаемая.

А дана нам она во благо - благодаря инстинкту самосохранения (который подпитывается именно страхом) человечество продолжает существовать и постоянно развивается.

Но бывают случаи, когда подверженные постоянным страхам люди, испытывают негативное влияние этой эмоции на организм в целом, доводя себя до серьезных заболеваний на физическом и психическом уровнях.

Что же делать в такой сложной ситуации? Давайте разберемся.

Какие мысли внушает эмоция страха

Человек, страдающий от комплекса неполноценности, чаще других подвержен негативному воздействию эстраха. Его преследуют сомнения по любому поводу. Страх оказаться высмеянным и оскорбленным подавляет любую инициативу. Человек боится предпринять важные шаги в своей жизни, считая себя самым недостойным среди остальных людей.

Один боится взять на себя повышенную ответственность, а другой - что-то сделать неправильно, потерпеть неудачу или не оправдать чьи-то надежды. Из-за такого восприятия себя человек не может самореализоваться, все новое проходит мимо него.

Прогресс движется вперед, а испытывающий страх перед жизнью человек остается на прежнем уровне развития. Мало того, если не попытаться вовремя исправить душевное состояние, вполне возможно получить серьезное психическое расстройство.

Причины из детства

Все причины возникновения страха потерпеть неудачу родом из детства. Обычно из детей, которые испытывали на себе суровые родительские методы воспитания, вырастают спокойные, исполнительные и приятные в общении люди. Но, как правило, на протяжении всей своей взрослой жизни они страдают от навязанных еще в детские годы стереотипов.

Причины для закрепления на подсознании страхов неудачи следующие:

запрещение детям проявлять инициативу и независимость;

серьезные наказания за небольшие проступки;

повышенные требования к школьным оценкам;

проблемы с ровесниками и др.

Способы избавиться от страха перед неудачей

Для начала нужно проанализировать свои мысли по поводу возможной ситуации, а также понять причину возникновения страха перед выполнением какого-нибудь дела. Заранее внушите себе, что даже в случае неудачи вы приобретете бесценный жизненный опыт, поэтому в любом случае останетесь в плюсе.

Следующим шагом вы должны найти в себе те сильные стороны вашей личности, а также навыки и умения, которые смогут противостоять страхам и не дать реализоваться негативному сценарию.

Постарайтесь вспомнить все свои достижения и запишите их в тетрадку. Продолжайте вести записи своих успехов постоянно. Это поможет вам укрепиться в мысли о вашей успешности.

Начните получать больше новых знаний, развивайтесь, используйте полученную информацию для своего самосовершенствования.

Поставьте перед собой большую цель, разбив путь к ней на несколько ступеней, которые вам нужно преодолеть.

Будет ошибкой полагать, что страх перед неудачей испытывают только слабые люди. Любой адекватный человек, какими бы сильными от природы физическими и умственными возможностями он не обладал, обязательно испытывает чувство беспокойства перед осуществлением новых шагов или страха в опасный для жизни момент. Разница лишь в том, насколько каждый конкретный индивидуум способен взять себя в руки и сконцентрироваться в сложной ситуации.

Фото: psy.systems

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