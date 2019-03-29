Как родителям помочь ребенку пережить развод без травм

При разводе больше всего переживают обычно дети. Однако есть некоторые "правила", которых должны придерживаться родители, чтобы не нанести морального вреда своему чаду.

Большинство детей переживают развод родителей как сильнейший стресс. Они живут с ощущением, что привычный безопасный мир вокруг них стремительно разрушается. В этот период могут возникнуть проблемы в школе, ребенок может спать апатичным, агрессивным, испытывать проблемы в общении с друзьями, потерять аппетит, замкнуться в себе.

Скажите о своем решении до развода

Если вы приняли это сложное решение, важно сообщить о нем ребенку заранее, а не ставить его перед фактом в момент, когда один из родителей уже пакует чемоданы. Позвольте вашему чаду задавать вам интересующие его вопросы. Осознайте, что, несмотря на возраст, данная ситуация напрямую касается и его. Дайте ребенку понять, что он ни в чем не виноват, и несмотря на все, что происходит между вами, вы оба будете любить его как раньше, поддерживать и проявлять заботу.

Вполне вероятно, что после такой информации, ребенок будет выплескивать свои чувства через агрессию, слезы или гнев. Важно дать ему время. Слезы должны быть выплаканы, сожаления — высказаны. Дети не могут выражать свои внутренние переживания через слова, так что единственный метод — дать им "высказаться" через действия.

Будьте рядом во время развода

Объяснение — это не все, что необходимо дать ребенку в такой период. Обязательно создайте эффект присутствия — одарите свое чадо вниманием, чтобы он чувствовал, что находится в безопасности, его все так же любят и ни в чем не винят.

Отвечайте на его вопросы, успокаивая. Спрашивайте, что беспокоит ребенка, описывайте, как будет проходить его жизнь после развода. Скажите, что будете видеться с ним, гулять, играть. Детей больше всего пугает неопределенность, которая следует за разрывом отношений родителей.

Стройте новую жизнь

Не стоит лгать ребенку о том, что все будет как прежде. Дайте ему время на принятие новой жизни и постепенно начинайте новую. Не стоит во всем потакать желаниям ребенка: не празднуйте вместе праздники, если вам не хочется, не ходите на совместные прогулки. Такие встречи будут возвращать ребенка во время, когда его родители жили вместе и любили друг друга.

Если вы чувствуете, что проводить время с бывшим супругом не будет для вас проблемой, и вы сохранили приятельские отношения — прекрасно. Так же и в случае, если вы не хотите видеть своего бывшего партнера. Однако свои негативные чувства нельзя транслировать на ребенка. Не запрещайте ему видеть папу или маму, он должен ощущать, что нужен обоим родителям, и не является игрушкой, которую взрослые хотят поделить между собой.

Фото: hitrostigizni2019. ru

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