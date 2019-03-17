Люди постоянно сравнивают себя с другими, порой даже неосознанно. Подом может стать все, что угодно: элемент одежды - "мне бы такое совсем не подошло"; продвижение в какой-либо области - "а у меня это совсем не выходит..."; или даже наличие какой-либо черты характера - "у тебя столько сил и желания, не то что у меня, вечно сижу дома".

У неуверенного в себе человека эти сравнения ещё больше подрывают самооценку, ещё и близкие люди частенько добавляют, рассказывая о достоинствах какого-либо знакомого так, словно они являются их собственными и лично тебе есть чему у него поучиться. Даже если попробовать осадить, сказав, что разговор в подобном ключе неприятен, то последует оправдание, что для тебя стараются, мотивируют. Когда такие ситуации идут одна за другой, поневоле начинаешь впадать в уныние. Необходимо перестать это делать, постоянное сравнение и принижение себя - не то, на что стоит тратить жизнь.

Прежде всего, надо понять, что нельзя достоверно знать всё о другом человеке, даже если он весьма близок. Мы имеем представление лишь о том, что демонстрируется публике, в то время как о себе-то мы знаем всё. Зачастую получается, что мы склонны сравнивать свои наихудшие черты с тем, что дозволено увидеть, что совершенно неверно. Редкий человек способен быть безукоризненным всегда и во всем. Поэтому не надо акцентироваться на своих недостатках - у кого их нет, - а демонстрировать положительные качества. При этом свои слабые стороны нет нужды скрывать, лучше честно, в первую очередь перед собой, признать - да, в этом вопросе я не силён и вряд ли когда-либо добьюсь успеха. Не очень приятно, конечно, осознавать, что не являешься совершенством, но когда вы не стыдитесь и не бравируете своими минусами, то и окружающие склонны перестать их замечать.

Не принижайте себя и радуйтесь своим успехам. Да, возможно, что другому то, чего вы достигли, далось гораздо проще и быстрее. Это никоим образом не обесценивает ваши достижения и даже наоборот - чем сложнее было дойти до цели, тем слаще и желаннее приз. Даже если вы сделали маленький шажок, помните, что завтра будет ещё один, потом ещё, и так вся дорога будет пройдена.

Если же вы вдруг поймаете себя на том, что в очередной раз сравниваете себя с кем-то и результаты вас огорчают - немедленно остановитесь. Подумайте о собственных плюсах, отвлекитесь на другое занятие или временно поменяйте обстановку. Или можете сделать этого человека примером для вдохновения, но ни в коем случае не стремитесь ему подражать, оставайтесь собой, со своими недостатками и достоинствами.

Фото: womanadvice.ru

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