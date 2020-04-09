Кто вы – жертва или тиран?

В психологии рассматривается несколько вариантов поведения людей. Наиболее часто встречаемая модель — это жертва-тиран.

Став взрослыми, мы представляем собой сформировавшуюся личность. С самого рождения мы, как губки, впитывали информацию из окружающего нас мира, анализировали ее и реагировали на действия окружающих.

Как происходит формирование психотипа

Поначалу реакция на происходящее у ребенка естественная.

По мере взросления человек анализирует причины, по которым меняется к нему отношение окружающих, и делает выводы (или не делает).

Постепенно происходит осознанный выбор модели поведения, на который существенное влияние оказывают такие факторы, как наследственность, темперамент, привычки и страхи.

Во всех ситуациях мы ведем себя согласно выбранной нами модели поведения.

Жертва

Постараемся понять, как чувствует себя человек, "избравший" роль жертвы.

Как правило, это обычные люди, которые постоянно чувствуют опасность, исходящую из окружающего мира.

Они смирились с несправедливостью, терпят хамское отношение по отношению к себе, позволяют другим (как правило, менее духовно и интеллектуально развитым личностям) помыкать собой.

Такое поведение лишь усугубляет положение жертвы, вызывая у личностей противоположного склада еще большее желание подавлять и проявлять агрессию.

Тиран

Целью тирана является заставить спокойного человека выплеснуть накопившийся негатив.

Как известно, зло питается нашими эмоциями. Видимо, именно по этой причине все мировые религии и учат нас соблюдать покорность и спокойствие, чтобы не увеличить силу зла на земле.

Но это не говорит о том, что жертва должна полностью отдать себя на растерзание наглым и бессовестным тиранам. Господь создал всех по образу и подобию своему, но модели поведения жертвы и тирана являются крайностями, отклонениями от нормы — золотой середины.

Тираны являются полными противоположностями так называемых жертв.

Эти люди абсолютно уверены, что весь мир крутится вокруг них. Самомнение их зашкаливает, а окружающие люди воспринимаются тиранами как более низшие существа.

Без жертв тираны существовать, как правило, не могут. Именно жертвы и дают им возможность почувствовать себя королями жизни. В то время, как уверенные в себе люди вызывают у тиранов чувство неуверенности и желание им понравиться.

Если даже у вас существует некоторая неуверенность в себе, а рядом находится явный тиран (на работе или дома), не стоит отчаиваться. Вы должны понять, что перед вами слабый человек, который хочет самоутвердиться с вашей помощью. Не давайте ему такой возможности.

Будьте уверены в себе. Спокойно смотрите в глаза такому человеку, а еще лучше — улыбайтесь в ответ на его неадекватные выходки и спокойно отвечайте. И вы увидите реакцию, которую раньше, пребывая в состоянии парализующего весь организм страха, даже не мечтали когда-нибудь увидеть. Тиран отступит и прекратит свои нападения, почувствовав вашу силу.