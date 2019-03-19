Знакома ситуация: хочешь сделать крутой поворот в своей жизни, пойти на курсы повышения квалификации, закончить второе высшее или добиться повышения по карьерной лестнице?

Ты прекрасно понимаешь, что все твои желания достижимы, но каждый раз, когда дело доходит до их воплощения, сил практически ни на что не хватает, накрывает апатия и усталость. Как взять себя в руки и начать двигаться к исполнению своих мечтаний?

Человек по своей природе устроен так, что, в отсутствие благоприятных условий для роста и развития испытывает скуку, беспокойство, начинаются проблемы со сном. Все это может привести даже к депрессии. Когда вы были ребенком, условия для вашего развития создавали ваши родители: вас водили на всевозможные курсы, кружки, отдавали на дополнительные занятия по любимым предметам, помогали вам делать уроки, заниматься творчеством и активно проявлять себя в различных сферах. Во взрослой жизни эта забота легла полностью на ваши плечи.

Желание изменить свою жизнь к лучшему, найти себя в другой специальности, улучшить профессиональные навыки или начать получать большую зарплату предполагает конкретные действия с вашей стороны. Если, решив с утра, что вам нужно обучиться игре на гитаре, вечером вы признаете, что очередной день прошел впустую, то вы просто не прилагали никаких усилий к достижению цели. Вслед за этим осознанием вы испытываете чувство вины, беспомощности и желание убежать от переживаний.

Ваша жизнь может остаться кладбищем для неисполненных желаний и нереализованных идей, а может стать увлекательной площадкой, на которой вы будете экспериментировать с самыми безумными и масштабными мечтами. Конечно, все зависит от вашего выбора и ваших сил. Иногда даже самые желанные задумки обречены на неудачу, но стоит ли из-за страха провала отказываться от их воплощения?

Также часто мы останавливаемся на полпути, бросая дело всей нашей жизни из-за того, что боимся не справиться с возложенной на себя ответственностью или нагрузкой. Такое состояние преодолеть крайне сложно, и большинство решают эту проблему при помощи психологов, коучей и других специалистов.

Однако можно попробовать переступить через свои переживания, используя методику «маленьких шажков». Каждый день ставьте себе небольшую цель, которую вы с большой вероятностью сможете выполнить к вечеру. Пусть на первый взгляд это будет что-то несерьезное или незначительное, но обязательно исполнимое и доставляющее вам удовольствие. Ежедневно двигаясь в сторону одной большой цели, вы будете чувствовать себя намного увереннее, и вам будет легче решиться на более серьезные перемены.

Фото: wsimag.com

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