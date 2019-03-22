Ни один человек не хочет оказаться в ситуации, где ему причиняют боль. Помочь в избегании подобных моментов может выстраивание личных границ.

Однако грань, разделяющая личные границы от неприступных стен, которые закрывают нас от боли, разочарования, а также любви и счастья, - очень тонка.

Многие люди, в прошлом испытавшие неудачный опыт в отношениях, дружбе, и других не менее важных аспектах жизни, к сожалению, не до конца понимают, зачем нужны личные границы и как правильно их выстроить. Им кажется, что они поступают правильно, выстраивая стены вокруг себя.

Стены - это наша защита в крайних случаях. Иногда они бывают полезны, но чаще всего их можно сравнить с перестраховкой, которая в результате превращает стену эмоциональную в глухую стену, отделяющую нас от окружающих. Это больше не разделительная линия, которая определяет наше место в мире и в обществе. Это - защита крайними мерами.

К примеру, ваши прошлые отношения закончились тем, что вам причинили много боли. Не желая испытывать все это еще раз, вы начинаете изо всех сил избегать возможности завести новые отношения. Вы пытаетесь убедить себя, что вам некогда, вы заняты карьерой, детьми, собакой, поездками к маме, придумываете сотни поводов, чтобы не знакомиться ни с кем. Убеждаете себя в том, что быть одной - это лучший вариант. Если даже вы встретите человека, в которого о уши влюбитесь, вы сможете только оттолкнуть его от себя.

Такая стена выстроена для защиты от новой порции боли, но, вместе с чувством защищенности, приходит чувство одиночества.

В глубине души вы осознаете, что хотите любить и быть любимой, но риск повторить неприятный опыт прошлого пугает вас. Вы не можете понять, как получить любовь, не рискуя остаться наедине со своей болью снова. Если проблема была в доверии - вы прекращаете доверять окружающим.

В таких случаях людям свойственно расставлять границы. «Я люблю этого человека и доверяю ему, но, если мое доверие пошатнется, я окончу наши отношения». Вы говорите себе, что примите решение расстаться, если на то будут причины, но не ставите стену между собой и миром.

Отличить границы от стен просто. Границы не лишают человека радости, счастья, новых знакомств и возможностей, а стены предусматривают определенные ограничения, которые оправдываются нежеланием переживать негативные эмоции. Разумеется, границы не защищают нас от всего, и жизнь в любой момент может подкинуть нам несколько серьезных испытаний, но навыки их преодоления важны для получения опыта. Без него нам крайне тяжело будет справляться с трудностями, гневом, апатией и депрессией.

Фото: value-psychology.com

Читайте также:

Эмоциональное выгорание: насколько оно заразно?

Откуда у человека берутся эмоции?

Выяснение отношений полезно для... отношений между парнем и девушкой

Когда личность распадается на части