Шесть признаков глупости

В психологии выделяется несколько признаков для распознавания глупости в человеке. Под глупостью мы понимаем особую манеру общения, которая явно показывает отсутствие культуры и воспитания у некоторых людей.

Рассмотрим шесть наиболее ярких признаков глупости:

Описание всех подробностей только своей жизни во время беседы.

Встречаются люди, во время общения с которыми приходится слушать исключительно их. В процессе разговора нет ни секунды, чтобы можно было вставить хотя бы реплику. Пока слушаешь собеседника, забыв аешь все, о чем хотелось рассказать.

Нормальное общение между людьми подразумевает взаимный обмен информацией, а когда вы вынуждены выслушивать монолог длиною в пару часов, то повторять такой опыт желания не возникает.

Если взрослый человек не понимает, что он должен уметь не только говорить, но и выслушать собеседника, то вы встретили глупца.

Бесцеремонное навязывание себя.

Наверное, вы встречали в общественном транспорте людей, громко обсуждающих какие-либо социальные проблемы.

Причем, начать разговор они могут с любым пассажиром, независимо от того, хочет тот общаться или нет. Тема может быть абсолютно никому не интересной, однако этот общительный человек будет настойчиво и очень громко рассказывать о своих переживаниях. В результате вы начинаете испытывать серьезный дискомфорт.

Такая бесцеремонность также является проявлением глупости.

Невнимательность к собеседнику.

Во время длительного общения у любого человека может возникнуть потребность отлучиться, отдохнуть или завершить разговор. Особенно трудно это сделать обладающему чувством такта человеку во время общения с поглощенным своей речью собеседником.

Глупца не особенно заботят мысли и чувства другого, поскольку он абсолютно уверен в правильности всех своих выводов и пытается всех в этом убедить.

Страх перед переменами в жизни.

Многие люди испытывают страх перед предстоящими переменами в жизни. Причиной этому является боязнь потерять безопасность или комфортные условия, к которым привык. Такие страхи приводят человека в тупиковую ситуацию, когда нужно развиваться дальше, а страхи мешают это делать.

Существуют и противоположные ситуации, например, когда человек, не оценив всевозможные риски, начинает развивать новое направление в своем бизнесе. В результате навешиваются новые кредиты, долги растут, а результата ноль. Действовать безрассудно имеют право только дети, когда они обучаются и в процессе игры набивают шишки. Взрослые люди должны сначала все проанализировать и прийти к выводу, стоит лезть в омут с головой или нет.

Если вы пришли к выводу, что все-таки стоит, но у вас не получилось добиться желаемого результата, не расстраивайтесь, ведь с ошибками к человеку приходит мудрость.

Непробиваемые установки.

У глупого человека даже не возникает сомнений в правильности его умозаключений. Возражения им не рассматривается, поскольку для глупца не существует иного мнения кроме его собственного.

Отсутствие полутонов во мнениях глупца.

Отношение к жизни у таких людей обычно лишено гибкости. Их мышление ограничено лишь черными и белыми полосами, исключив существование многогранности любого процесса.

Все люди время от времени совершают множество ошибок, поскольку никто не идеален. Постарайтесь не замечать этих недостатков у других, а взглянуть на себя со стороны.