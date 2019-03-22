Что мешает нам стать богатыми?

Пролистайте биографии богатых людей со всего мира. Чаще всего их истории успеха начинаются еще в подростковом возрасте. Кто-то шил платья, кто-то готовил варенье по семейному рецепту, кто-то, еще обучаясь в школе, начинал строить свой бизнес с простой идеи о поздравительных открытках.

Вы наверняка не раз задавались вопросом: если все на самом деле так легко, почему подавляющее большинство людей живут от зарплаты до зарплаты? На то есть несколько причин.

Вы не верите в себя и свои идеи

Практически каждый богатый человек был уверен в себе, своих силах и верил в то, что пытался создать. Конечно, их поддерживали семьи, друзья, партнеры по бизнесу, но главное, все-таки - вера в то, что ты делаешь. Если у вас нет дефицита идей, но вы все равно боитесь действовать из-за страха неудачи - наймите опытных наставников.

Вы боитесь провала

Люди, которые боятся рисковать, на самом деле боятся неудачи. В их головах могут гореть идеи, обреченные на успех, но они не сделают ни одного шага для их воплощения. Эта неуверенность шлейфом тянется за людьми еще из детства. Самое печальное, что такой человек вряд ли дойдет до кабинета психолога из-за своих пессимистических взглядов. Учитесь преодолевать себя и делать, пусть не большие, но уверенные шаги на пути к успеху.

Вы боитесь успеха

Боязнь неудачи не единственная крайность. Одной из самых частых фобий также является боязнь успеха. Такие люди предпочтительно не высовываются, не любят обращать на себя внимания. Страх успеха часто бессознательный, и человек даже не понимает в чем дело - он просто не может осознать, чего боится.

Вы боитесь избавиться от привычек

Да, жизнь на минимум, перебиваться от зарплаты до зарплаты, экономить - это быстро входит в привычку. Так жили наши родители, бабушки, дедушки, родственники и друзья. Мы выросли на примере, когда люди довольствуются малым. Таким людям важно осознать, что они не должны быть извечными неудачниками. В желании комфорта и высокого дохода нет ничего плохого, а вот довольствование малым - вредная привычка, тормозящая наш рост.

Вы неправильно относитесь к деньгам

Да, на деньги не купишь счастья, да и нужно ли это? Зато на деньги можно купить комфорт, свободу от большинства проблем, свободное время и множество возможностей. Вы не будете переживать об оплате за учебу, или копить по нескольку лет на путешествия. Вам не придется подрабатывать на второй работе, что освободит вам кучу времени для хобби, семьи или самосовершенствования.

Фото: psyh-olog.ru

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