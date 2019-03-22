Как произвести хорошее впечатление

Поддержание дружелюбной атмосферы и умение непринужденно вести беседу на любую тему - сейчас одна из важных задач практически в любом деле. Но и те, кто способен говорить без остановки, и те, кто в основном отмалчивается, лишь слушая другого человека, не всегда могут справиться с такой задачей.

Следует запомнить несколько рекомендаций, и руководствоваться ими в зависимости от ситуации - то, что применимо к одному случаю, не подходит другому, это тоже не стоит забывать.

Имя собеседника

По уверениям психологов, нет ничего слаще для уха человека, чем его имя. Множество компаний, взяв этот совет на вооружение, в разговоре с клиентом повторяют его имя в каждом предложении, чем сильно его раздражают. Нет нужды злоупотреблять именем. Кроме того, к человеку стоит обращаться так, как он представился, без уменьшительных вариаций - многим они не нравятся даже от близких.

Умение слушать

Это не значит, что вы должны сидеть, сложа руки, а собеседник будет безостановочно говорить. Отсутствие интереса с вашей стороны заметят. Задавайте вопросы по ходу разговора, но ни в коем случае не перебивайте, выражайте эмоции мимикой, можете просто поддакивать, словом, не изображайте предмет интерьера. Крайне неудачной будет идея залезть в телефон, а при звонке, даже долгожданном и важном, ответить на него стоит лишь предварительно извинившись.

Смотрите на собеседника

Не обязательно в глаза - многих это напрягает, можно просто в лицо. Надолго в сторону взгляд не отводите, разве что хотите показать что-то интересное. При этом не смотрите на собеседника слишком пристально, он может подумать, что с ним или его одеждой не всё в порядке.

Начинайте диалог

Другой человек может стесняться или отвечать скупыми предложениями, и чтобы разговорить его на нужную тему, попробуйте для начала ненавязчиво поговорить о чём-нибудь постороннем или универсальном, хотя бы даже об окружающей обстановке, погоде или новых фильмах.

Не льстите

Некоторые жить не могут без похвалы, но с другими её стоит дозировать, так что не перестарайтесь. Можно ввернуть парочку одобрительных фраз собеседнику на протяжении разговора, они станут для него приятным подводящим итогом.

Уважайте других людей

Вы можете быть очень хороши в беседах и умеете сходу расположить к себе, но если вы начнёте неуважительно отзываться об общих ли знакомых или случайном прохожем, не говоря уже о собеседнике, это сразу же испортит впечатление. Если вам что-то в другом человеке не нравится, высказывайте свою мысль максимально корректно, а лучше и вовсе промолчите, если это не относится к теме разговора.

Улыбайтесь

Мало кто поймёт, если при всём вышеперечисленном у вас будет недовольное выражение лица. В любом случае выскажите искреннюю радость от встречи. Если не получается, немного заранее потренируйтесь перед зеркалом.

Фото: newsfashionbeauty.ru

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