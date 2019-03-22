Большинство людей, испытавших серьезные жизненные потрясения, стараются забыть их, стереть из памяти любые воспоминания с ними связанные. Некоторые люди умеют ставить крепкую стену между собой и неприятным воспоминанием.

Многие специалисты в области психотерапии советуют не всегда использовать такие меры.

По мнению психотерапевтов, нужно изменить свое отношение к прошедшим тяжелым событиям, постараться посмотреть на них другими глазами и найти в них новый смысл. Не нужно прятаться от прошлого из-за страха пережить все заново, а лучше постараться успокоиться и принять произошедшее, как урок, наказание или испытание, через которое нужно было пройти, чтобы оказаться на новой, более высокой ступени развития.

Особенно часто испытывают душевные муки люди, пережившие потерю близких людей. В одиночку справиться с такой душевной травмой очень тяжело. Помочь пережить случившееся способен опытный психолог, который расставит все приоритеты по местам и вернет вас в реальную жизнь. Постепенно трагедия будет отдаляться и восприниматься спокойнее, придет чувство облегчения, а вы поймете, что со временем душевные раны действительно зарастают.

Перенесенные в детском возрасте психические или физические травмы крепко впечатываются в подсознание. Если родители были жестоки по отношению к своему ребенку, то во взрослом возрасте человеку достаточно встретить подобное отношение к себе, чтобы выработанный в детстве сценарий ответной реакции не заставил себя долго ждать.

Организм человека моментально реагирует на любые сильные психические травмы. Воспоминания из прошлого не являются исключением. Это может проявляться в треморе конечностей, нервном тике, спазмах кишечника, мурашках по всему телу, резком повышении температуры или сильном ознобе и др. У каждого человека симптомы индивидуальные. Зная возможные реакции своего организма, которые могут возникнуть в ответ на определенные эмоциональные нагрузки, нужно постараться их избежать.

Существует действенный способ, использование которого на практике поможет постепенно избавиться от нежелательных реакций организма на стрессовые воспоминания: если прокрутить в памяти травмирующее событие несколько раз, в определенный момент организм перестанет болезненно реагировать на воспоминание.

Если вы хотите освободиться от тянущего вас назад груза прошлой жизни, постарайтесь изменить в вашем сознании сценарий, который был написан в детстве. Перепишите его заново, сделав ваше детство ярким и счастливым. Вспомните и запишите в него только приятные воспоминания.

Фото: www.bolshoyvopros.ru

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