Как исполнить свою мечту, не соглашаясь на утешительные призы?

Любой из нас хочет, чтобы его заветные мечты сбылись. Мы хотим найти свою вторую половинку, создать крепкую и дружную семью, заниматься интересной работой, посвятить больше времени любимому хобби.

Но наши мечты не всегда воплощаются в должной мере, и мы нередко соглашаемся на меньшее, обеспечивая себе страдания. Как отличить ваш желанный приз от утешительного? Психологи предлагают нестандартное упражнение.

Чтобы осознать, достигли вы своей мечты, или взяли "утешительный приз", мысленно путешествуйте в будущее. Способ прост: визуализируйте ситуацию, где постаревший вы общаетесь с собой из прошлого. Представьте, что вы владеете дряхлым старым телом, но ваш ум остался таким же гибким. Подумайте хорошо, и, проанализировав свой жизненный путь, дайте молодой версии себя совет.

Что вы захотите сказать себе? "Не недооценивай себя! Добивайся того, чего по-настоящему хочешь! Хочешь любить этого парня? Люби, признайся ему, быть может, у вас сложится прекрасная семья! Хочешь добиться успехов в актерском искусстве? Дерзай, бросай работу, даже если она удовлетворяет твои материальные запросы! Следуй за своей мечтой!".

Следует только признаться себе, что же вам наиболее важно в жизни и к чему тянется ваша душа. Если вы хотите прославиться, стать настоящей знаменитостью — работайте над собой, самосовершенствуйтесь, ходите на кастинги, развивайте свой канал, прокачивайте актерские умения. Не стоит зарывать голову в песок, перескакивать на другие цели. Будьте предельно честны с самим собой. Никогда не говорите себе, что любовь — важнее вашей долгожданной карьеры, если это действительно неправда. И никогда не пытайтесь сделать из себя карьериста, если все, чего жаждет ваше сердце — это любовь.

Задайте себе вопрос: "Что на самом деле может сделать меня счастливым?". Возможно, это амбициозный проект, который вы хотите воплотить в жизнь, или маленький домик, в котором по вечерам будет собираться компания старых друзей, или солнечная улыбка любимой девушки. В любом случае старайтесь абстрагироваться от стереотипных понятий о счастье, ведь у каждого оно свое.

Благодаря предложенному выше способу, вы постараетесь поддерживать свои желания и творческие порывы. Постаревший вы — как ваши бабушка или дедушка, которых во взрослой жизни может так сильно не хватать. Вы не ругаете себя за какие-либо ошибки или упущения, напротив, вы убеждаете себя в том, что ваши начинания в следующий раз будут оправданы. Вы даете себе те советы, в которых больше всего нуждаетесь.

Фото: blackfox. com.ru

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