Люди бывают одинокими. По собственному желанию, а не потому, что так неудачно складывается в жизни. Они живут одни, детей не заводят, а даже если и состоят в отношениях, не собираются съезжаться. И их это полностью устраивает!

А вот друзья и близкие переживают, пытаются свести с другими одиночками, всеми силами высказывают сочувствие и практически любой разговор способны свести к теме "ну когда уже?". Со временем это начинает неимоверно раздражать.

Одиноким людям не требуется доказывать себе, что у них всё в порядке, они и так это знают. Но если у вас есть такой знакомый и вы беспокоитесь о его личной жизни, прочтите следующие заблуждения, которые до сих пор вбиты в голову большинству людей. Главное, помните, что они относятся только к тем людям, кто добровольно выбрал подобный путь.

1. Одиночки несчастны

На деле совершенно не так. Много ли парочек могут похвастаться идеальной гармонией и пониманием половинки с полуслова? Такое случается, но немалое количество пар счастливы лишь первое время, а затем терпят постоянные размолвки и безобразные сцены. Сколько браков держится потому, что ребёнку нужны два родителя или одному из них некуда пойти? Число разводов говорит тоже не пользу этого утверждения.

2. Одиночки только и мыслят, как кого-нибудь найти

Те, кто так думают - одиноки вынужденно или перебирают варианты. Остальные же заняты более интересными идеями, далёкими от поисков супруга. А вот женатые напротив, порой непрочь уединиться и отдохнуть от семьи.

3. Существование одиноких людей бессмысленно

Глупо в принципе считать смысл жизни общим для всего человечества. Одиночки зачастую ведут более полную и активную жизнь, а также являются трудоголиками и выполняют ту работу, на которую у семейных людей не хватает времени.

4. Одинокие люди изолированы от общества

Тут важно не перепутать одиночек с интровертами, последние и сами не пойдут на контакт. А первые обычно имеют гораздо больше приятелей и знакомых, да и с коллегами у них неплохие взаимоотношения. И наоборот, создавшие семью часто сами дистанцируются от остальных - обустроить гнёздышко, насладиться друг другом, а уж если появится ребёнок... Иногда даже бывают ситуации, когда группа друзей, в которой почти все имеют семью, не зовёт на посиделки одиноких, полагая, что им будет скучно и не о чем поговорить.

5. Одиночки эгоисты и думают только о себе

По своей сути люди все эгоистичны в той или иной мере. Ведь и отношения они начинают потому, что сами захотели, а не по указке сверху. Что касается заботы исключительно о себе, то, как минимум, у одиночек часто обитают домашние любимцы - те же котики. И такой человек чаще придёт на выручку, если с кем-то из близких приключится беда и потребуется помощь.

6. У семейных людей более здоровая и долгая жизнь

Абсолютно ничем не доказанное утверждение, особенно если учесть, что в неблагополучных семьях на фоне постоянного стресса развиваются всевозможные болезни, не говоря уже о более серьёзных проблемах.

7. Одинокие люди бесполезны для общества и следующего поколения

Они бесполезны только в том случае, если, не имея препятствий для работы, сидят на чужой шее и проводят все дни за бездельем. В иной ситуации они вносят вклад своим трудом и от того, что они живут одни, они не становятся менее грамотными специалистами.

8. Они встретят одинокую старость и умрут без поддержки

Как уже говорилось выше, у одиночек больше и разнообразнее круг общения, что не дает им соскучиться. А смерть в одиночестве грозит практически всем - как это ни грустно, но кто-то из супругов в любом случае умрёт раньше, в отношении остальных же нет никаких гарантий, что они будут рядом в момент смерти.

Фото: lifehacker.ru

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