Повторяя одни и те же действия многократно, мы способствуем их закреплению в памяти, а мозг записывает в подсознание сценарий поведения для каждой жизненной ситуации.

В результате этого процесса мы начинаем автоматически выполнять определенные действия, что говорит о способности человека к самопрограммированию.

Но использовать возможности мозга можно не только для достижения автоматизма в механических движениях, но и с целью программирования себя на положительную волну. При желании любой человек способен укрепить в своем подсознании установки, которые помогут изменить свой пессимистический взгляд на многие вещи, приведут дела в порядок, дадут возможность отодвинуть в сторону навязчивые мысли.

Если в ваших мыслях и делах полный порядок, то самопрограммирование поможет вам заняться спортом, вовремя ложиться спать, чувствовать себя всегда бодро и с оптимизмом смотреть на жизнь.

Чтобы начать закладывать в свой мозг новые установки, их нужно подробно записать в блокнот или тетрадь. Желательно составить подробное расписание на каждый день недели, в котором вы по часам распишете свои дни. Уделите внимание времени, когда будете просыпаться и ложиться спать, выполнять домашние дела, заниматься спортом, есть, работать и так далее.

Во-первых, это необходимо для того, чтобы более рационально использовать все 24 часа в сутки. Во-вторых, у вас появится возможность вставить в свой плотный график новые дела или увлечения. И самое главное, если вы станете выполнять вашу новую программу в течение продолжительного времени, организмом такой ритм жизни начнет восприниматься естественно и вы даже будете получать удовольствие.

Кроме того, обязательно мысленно произносите следующие фразы: «я все смогу», «я физически готов к переменам в жизни», «я получаю удовольствие от происходящих изменений в моей жизни», «я прекрасно выгляжу», «все вокруг меня любят», «я пользуюсь успехом у окружающих», «у меня прекрасная работа и отличная семья», «я всем доволен и уверен в себе» и т.д.

Это один из множества возможных вариантов, которые у каждого человека могут быть совершенно разными. Подбираются психологические установки отдельно для каждой программы.

Важно, чтобы ваше руководство по самопрограммированию всегда было перед глазами, чтобы в любой момент вы могли к нему обратиться и вспомнить важные моменты. Теперь это ваша личная программа по развитию и совершенствованию.

Фото: interesno.co

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