В России люди пока еще не так охотно обращаются к психологам и психоаналитикам, менталитет не позволяет признавать свои проблемы, но мы верно движемся к тому, что люди перестанут копить в себе неурядицы.

Итак, если вы тоже задумались о том, что психология - важный аспект жизни любого человека, но пока еще не намерены обращаться к специалисту, эта подборка для вас. Возможно, вас ничего не беспокоит, а психология попросту интересна, что ж, с этих книг стоит начать, чтобы дальше разбираться с психологией.

Доминик Лоро написал работу под названием «Искусство жить». Эта книга о том, что такое философия даосизма, как принципы дзена применимы к нашей жизни. Автор прожила в Японии два десятка лет, она пишет о том, что точно знает. В чем главный смысл - отказ от ненужных вещей. Отказаться нужно от неосознанного потребления. Человеку стоит заниматься тем, что правда важно - это ваш ум и ваше тело. Так что психология здесь представлена вот такими основами жизни, искусства жизни.

Вторая книга, которая понравится тем, кто хочет познакомиться с психологией, называется «Быть, а не казаться», ее автор бизнес-эксперт Стивен Кови. Здесь речь идет о том, что ложные ценности в жизни очень мешают человеку, пора бы их уже отложить в сторону. Истинное величие человека и внешние показатели его мнимого успеха - очень разные вещи, с этим стоит разобраться раз и навсегда.

А как насчет вредных привычек? Их так много в нашей жизни. Именно эту проблему и затрагивает Ричард О'Коннор в своей работе «Психология вредных привычек». В большинстве своем это книга о том, как часто мы прыгаем на одних и тех же граблях: бездельничаем, слишком много едим, не умеем организовывать свое время. С этими привычками нужно бороться, и в этой книге рассказывается, как именно это сделать.

Интересна с точки зрения психологии и книга Скотта Стоссела под названием «Век тревожности». Здесь речь идет о проблеме стресса в современном мире. Как справиться с собственной тревожностью без помощи психолога? Займитесь своим психологическим здоровьем, обратитесь к книге Скотта. Он написал ее после того, как сам пережил все стадии стресса и депрессии.

Илсе Санд написал книгу под названием «Близко к сердцу», она об интровертах, но таких, которые обладают высокой чувствительностью. Они очень остро реагируют на суету, на критику, избегают контакта с другими людьми. Что даст вам эта книга? Она научит пользоваться плюсами такого состояния. Да, это необычный подход, но очень интересно.

Похожая тема раскрыта у Илсе Санд в «Страхе близости». Эта книга о таких проблемах людей, которые не дают им социализоваться. Никакого общения, никаких связей, любви. Книга о борьбе с таким состоянием.

Наконец, «Решение проблем по методикам спецслужб» Моргана Джонса. Он учит читателя проводить анализ, учит искать верное решение так, как делают это в ЦРУ. Как вы уже поняли, он там работал в аналитическом подразделении. Это проверенные инструменты, причем они проверены на государственном уровне. Вот такая крутая книга, вы точно найдете в ней что-то полезное для себя.

Фото: 112.ua

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