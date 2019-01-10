Причины лени - почему нет сил на выполнение желаний

Иногда бывает так: есть огромное желание совершить полезное дело или научиться новому, все мысли только об этом, но стоит приступить к занятию и всё стремление исчезает. Порой не доходит до фактического начала, постоянно находятся отговорки, даже если полно свободного времени. Причин подобного угасания может быть несколько.

1. Усталость

Если нагрузка так велика, что сил на новые свершения уже не осталось, необходимо отдохнуть, а в дальнейшем попытаться скорректировать распорядок дня, в обязательном порядке уделив время для перерыва. В таком состоянии, даже если пересилить себя и заставить трудиться, результат вряд ли будет удовлетворительным.

2. Страх не справиться

В мыслях всё просто и идеально - вот мы начали, всё идет хорошо, получили шикарный итог. На практике же первая малейшая проблема или отсутствие скорых результатов может убить всё стремление продолжать, и в будущем больше никогда не приступать к этому занятию из опасения вновь провалиться. Путь здесь только один - усилием воли заставить себя не бросать дело.

3. Стремление к совершенству

Некоторые считают, что если работа не выполнена безукоризненно, то она ничего не стоит. Утверждение верно в ситуациях, когда люди заняты жизненно важным дело, от которого зависят многие другие. Но в повседневной жизни, в ежедневных рабочих и бытовых делах чрезмерный перфекционизм отнимает значительную часть времени, не оставляя его для других задач.

4. Отсутствие интереса к цели

Увидев что-либо понравившееся и находясь под временным впечатлением, можно поставить себе цель добиться того же. Иногда цель ставится под давлением близких людей или общественного мнения. Даже если поначалу была какая-то мотивация, она вскоре пропадает - человек не хочет этим заниматься, поскольку ему абсолютно неинтересно и смысла в этом он не видит. Тут нужно трезво оценить необходимость дела, и отказаться от него, если итог не стоит потраченных нервов и времени.

5. Нежелание перемен

Только всё наладилось и не грозит ничего неожиданного - а вбитое в голову чувство не вести праздный образ жизни гонит ещё чем-то заниматься. Человек, привыкший к стабильности без сюрпризов, тяжело воспринимает перемены, всячески от них отлынивая и откладывая на неопределённое потом.

6. Отсутствие комфорта

Вот записались вы на курсы, а добираться туда далеко, в темноте и в холоде. Поневоле всё желание пропадёт. Или занимаетесь дома, но в соседней комнате шумит семья, а за стеной сосед - и никак не сосредоточиться. Следует поискать более комфортные пути решения - может, кто-то имеет возможность подбросить на машине, или такси не такой уж дорогой вариант, или дома бывают просветы тишины.

7. Нежелание общаться

Вот записались вы на курсы, благополучно добрались, а там... люди! С которыми требуется разговаривать! Даже одно их присутствие может вызывать напряжение и дискомфорт. Тут три пути решения - смириться и терпеть, самостоятельная работа или индивидуальное обучение, что, увы, обойдётся дороже.

В целом, любая лень быстро преодолевается всего лишь несколькими способами - личной мотивацией, получением в скором времени хоть каких-либо результатов, и похвалой от других людей.

Фото: doc-tv.ru

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