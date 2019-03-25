Чтобы быть здоровым, нужно стать счастливым
В древние времена, когда еще не существовало медицины в современном понимании, люди знали, что их физическая оболочка напрямую связана с душевным состоянием.
Негативные мысли, злость, агрессия, тоска и другие отрицательные эмоции приводят к серьезным заболеваниям. Исправив мировоззрение больного человека, можно полностью исцелить его. Это касается не слишком запущенных болезней, когда еще не произошли необратимые изменения в организме на молекулярном уровне.
Когда человек живет в стрессовых условиях длительное время, его психика находится в постоянном напряжении. Если не владеть психологическими приемами, помогающими правильно реагировать на источники стресса и сохранять внутреннее спокойствие, без которого невозможно восстановление жизненной энергии, рано или поздно можно заболеть.
Организм человека моментально реагирует не только на любые изменения эмоционального состояния, но и на каждую мысль. Это легко заметить, понаблюдав за своими ощущениями в течение дня.
Воздействие эмоционального состояния человека на его организм изучает наука, называемая психосоматикой. Согласно этой науке все болезни возникают в результате ответной реакции нервной системы на раздражающие факторы, приводящие к стрессу.
Это могут быть накопившиеся проблемы дома или на работе, а также склонность личности к постоянным переживаниям или, наоборот, к агрессии. Плохое отношение или даже ненависть, испытываемая к другому человеку, способствуют возникновению серьезных проблем со здоровьем.
Психосоматика, как наука, базируется на четырех основополагающих принципах:
1. Негативное влияние отрицательного мышления на организм в целом.
2. Возможность самостоятельного исцеления от заболеваний, вызванных негативным влиянием на нервную систему.
3. Способность прощать обиды не даст вам заболеть.
4. Лечение любовью - самый надежный метод.
Мысли и слова обладают огромной энергией. С их помощью можно не только спасти находящегося на грани человека, но и уничтожить совершенно здорового. Поэтому, прежде чем сказать что-то неприятное, стоит десять раз подумать. Возможно ваши слова окажут разрушительное воздействие.
Болезни, возникающие под воздействием негативных мыслей:
Желание превосходить в чем-то других людей способствует набору лишних килограммов.
Если вы не испытываете удовлетворения от условий, в которых живете, то проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами организма обеспечены.
Если вас не устраивает питание, то могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом и печенью.
Отсутствие или недостаток ощущения, что тебя любят и заботятся, у женщин может привести к бесплодию.
Склонность человека к проявлению агрессии, а также ненависть приводят к инфарктам, инсультам или раку.
Любые заболевания могут возникнуть из-за регулярных стрессов и затянувшихся проблем.
Когда человек сдерживает свои чувства и не выплескивает наружу эмоции, его организм постоянно напряжен, что не может не отразиться на здоровье в целом. Если вовремя не предпринять меры по решению личных проблем или не прибегнуть к позитивному самопрограммированию, проблем со здоровьем не избежать.
Фото: ru.tsn.ua
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