В древние времена, когда еще не существовало медицины в современном понимании, люди знали, что их физическая оболочка напрямую связана с душевным состоянием.

Негативные мысли, злость, агрессия, тоска и другие отрицательные эмоции приводят к серьезным заболеваниям. Исправив мировоззрение больного человека, можно полностью исцелить его. Это касается не слишком запущенных болезней, когда еще не произошли необратимые изменения в организме на молекулярном уровне.

Когда человек живет в стрессовых условиях длительное время, его психика находится в постоянном напряжении. Если не владеть психологическими приемами, помогающими правильно реагировать на источники стресса и сохранять внутреннее спокойствие, без которого невозможно восстановление жизненной энергии, рано или поздно можно заболеть.

Организм человека моментально реагирует не только на любые изменения эмоционального состояния, но и на каждую мысль. Это легко заметить, понаблюдав за своими ощущениями в течение дня.

Воздействие эмоционального состояния человека на его организм изучает наука, называемая психосоматикой. Согласно этой науке все болезни возникают в результате ответной реакции нервной системы на раздражающие факторы, приводящие к стрессу.

Это могут быть накопившиеся проблемы дома или на работе, а также склонность личности к постоянным переживаниям или, наоборот, к агрессии. Плохое отношение или даже ненависть, испытываемая к другому человеку, способствуют возникновению серьезных проблем со здоровьем.

Психосоматика, как наука, базируется на четырех основополагающих принципах:

1. Негативное влияние отрицательного мышления на организм в целом.

2. Возможность самостоятельного исцеления от заболеваний, вызванных негативным влиянием на нервную систему.

3. Способность прощать обиды не даст вам заболеть.

4. Лечение любовью - самый надежный метод.

Мысли и слова обладают огромной энергией. С их помощью можно не только спасти находящегося на грани человека, но и уничтожить совершенно здорового. Поэтому, прежде чем сказать что-то неприятное, стоит десять раз подумать. Возможно ваши слова окажут разрушительное воздействие.

Болезни, возникающие под воздействием негативных мыслей:

Желание превосходить в чем-то других людей способствует набору лишних килограммов.

Если вы не испытываете удовлетворения от условий, в которых живете, то проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами организма обеспечены.

Если вас не устраивает питание, то могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом и печенью.

Отсутствие или недостаток ощущения, что тебя любят и заботятся, у женщин может привести к бесплодию.

Склонность человека к проявлению агрессии, а также ненависть приводят к инфарктам, инсультам или раку.

Любые заболевания могут возникнуть из-за регулярных стрессов и затянувшихся проблем.

Когда человек сдерживает свои чувства и не выплескивает наружу эмоции, его организм постоянно напряжен, что не может не отразиться на здоровье в целом. Если вовремя не предпринять меры по решению личных проблем или не прибегнуть к позитивному самопрограммированию, проблем со здоровьем не избежать.

Фото: ru.tsn.ua

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