Может быть вы слышали о таком эксперименте, как «Спонтанные выражения лиц и подчинённость», он более известен, как эксперимент Лэндиса, как вы понимаете, он его и проводил. Так вот, это был не один опыт, а несколько, цикл, который проводил Карини Лэндис в 1924 году, происходило все это в Миннесоте.

Для чего? Главная цель, которую ставил психолог - выявить закономерности работы групп лицевых мышц. Они отвечают за эмоции, которые испытывают люди, именно их выражение и стало объектом изучения. Итак, какая мимика характерна для тех или иных эмоций, вот, что нужно было выяснить. В экспертименте участвовали ученики ученого.

Всем испытуемым психолог на лицах нарисовал линии, они помогали ему наблюдать за движением лицевых мышц. Использовались разные вещества, звуки и картины для того, чтобы проследить изменения в выражении лица. Например, чтобы студент показал на своем лице отвращение, ему давали понюхать аммиак, чтобы он проявил возбуждение, включали порнографический фильм, а если нужно было показать на лице удовольствие, включали любимую музыку. Все это кажется довольно безобидным, но только не последний эксперимент: что преподаватель попросил студентов отрезать голову крысе. Нужно было просто взять и убить животное таким жестоким способом. Конечно, все вначале отказались, а потом их переубедили. Никакой закономерности в выражении лиц тех, кто убивал животное, ученый не выявил, все было очень по-разному. Зато он получил другой результат - то, как все готовы подчиняться и забывать о своих принципах. Речь об авторитете, помните эксперимент Милгрэма? Он заставлял одного человека бить другого током. Актеры притворялись, на деле никакого тока не было, но тот эксперимент показал, как просто получить власть над человеком и заставить его поступить так, как он не хотел.

Что доказал Лэндис? Он доказал, что человек чувствует себя полноценным и уверенным в себе, когда все в жизни идет ровно, нет никаких проблем, а вот если он сталкивается с авторитетом, его принципы и индивидуальность растворяются. Их будто бы и не было. Очень просто человеку прогнуться и стать кем-то другим, а все из-за того, что оказывается давление сверху - от человека, который кажется нам выше по статусу, уму и так далее.

В СССР в 1977 году сняли фильм, который состоит из нескольких психологических экспериментов. Речь идет о картине «Я и другие», а провела эксперименты Валерия Мухина, многие из них очень известны в мире. Всем испытуемым дали задание описать нападение, которое произошло на их глазах, как вы понимаете, одно и то же они описывали по-разному. Второй опыт - портрет ученого или убийцы - студенты описывали черты лица человека уже после того, как им сказали, что он ученый или убийца. Третий - опыт с двумя пирамидками, одна из них черная, другая - белая. Что ответит человек после того, как все предыдущие видели две белые пирамидки? То же самое сделали с кашей, она была сладкая и соленая, но ответит ли ребенок так, как ему кажется или повторит оценку большинства? Интересный эксперимент с портретами. Всего их пять. Участников просят ответить, если ли среди портретов такие, на которых изображен один и тот же человек. Все намеренно солгали, что есть, указывали на два портрета, а опоздавший участник должен был дать свой ответ после того, как увидел, как все вокруг утверждают одно и то же. Как вы поняли, все эти эксперименты одной направленности - они демонстрируют то, как человек легко поддается мнению большинства. Стоит посмотреть фильм с результатами эксперимента, его пересняли уже в 2010 году.

Фото: narodna-pravda.ua

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