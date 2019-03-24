Обнаружить, что близкие тебе люди лгут, всего неприятно и сильно обижает. Порой кажется, что лучше никому никогда не верить, чтобы лишний раз не разочаровываться.

Но даже если доверия к людям не осталось, от лжи это не защитит. К ней можно подготовиться и научиться распознавать ложь, наблюдая за собеседником.

1. Отрепетированная речь

Предложения чётко составлены и следуют друг за другом в намеченном плане. Собеседник словно пытается поскорее закончить опасную для него тему и перейти к следующей.

2. Долгое время ответа

Если лгуну задать вопрос, он замешкается, стараясь придумать вписывающийся в историю правдоподобный ответ.

3. Избегание чёткого ответа

Если лжец будет вынужден ответить, то начнёт юлить, сыпать словами и усыплять внимание. В итоге окажется, что, наговорив много слов, он так и не сказал ничего определённого.

4. Фальшивые улыбка и смех

Замысливший ложь человек улыбается через силу, после чего улыбка тут же спадает с лица, а смех звучит весьма натянуто.

5. Расширенные зрачки

Лгущий испытывает моральное напряжение, из-за чего его зрачки непроизвольно расширяются.

6. Сухость по рту

Из-за того же напряжения лгун начинает пить много воды и часто облизывать губы.

7. Непоседливость

Лжец постоянно меняет положение тела, перекладывает одну ногу на другую и обратно, руки в непрекращающемся движении - заламывание пальцев, поднесение рук ко рту, касание носа, поправление волос, трение глаз и так далее.

8. Несоответствие языка тела и того, что говорится на словах

Собеседник может жаловаться, как у него всё ужасно, но при этом быть в расслабленном и воодушевлённом состоянии, и наоборот, говорить, что всё хорошо, но всем своим видом выражать горечь.

9. Интонация

Лжец зачастую непроизвольно повышает голос, также он может срываться во время разговора.

10. Ошибки и оговорки

Слегка отвлекшись и перестав жёстко контролировать свою речь, лгун может случайно выдать реальное положение дел, тут же мгновенно исправляясь и оправдываясь оговоркой.

11. Взгляд

Также многие считают, что лгущий человек прячет взгляд. Это является одним из признаков лжи, но не самым достоверным. Во-первых, часть людей попросту не любят смотреть в глаза, это вызывает у них дискомфорт. Во-вторых, убеждение настолько распространено, что лгун может к нему подготовиться и смотреть нарочно. Чрезмерно пристальное внимание в таком случае тоже намекает на ложь.

12. Радость от смены темы разговора

При смене тематики на совершенно постороннюю, облегчение на лице лжеца будет ярко выраженным. Он тут же оживится и начнёт активно говорить, даже если в действительности ему не интересно. Впрочем, этот признак тоже не самый точный, поскольку беседа могла быть для человека неприятной или скучной, а прерывать её он не хотел из вежливости. Без наличия других факторов не стоит спешить и обвинять собеседника во лжи.

И, прежде чем попытаться вынудить лгуна рассказать правду, необходимо быть готовыми к тому, что она вам крайне не понравится.

Фото: detector.stb.ua

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