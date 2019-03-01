Стоит ли доверять интуиции

Об этом загадочном явлении до сих пор нет однозначного мнения. Имеется множество вариантов ответа на вопрос, каким образом мы догадываемся о том, как следует поступить в той или иной ситуации.

Одни уверены, что никакой интуиции не существует, а правильные решения мы принимаем, основываясь на накопленном жизненном опыте. Другие же считают интуицию внутренним голосом, предупреждающим нас о необходимости совершить определенные действия или, наоборот, отказаться от задуманного.

Психология объясняет интуицию как один из способов мышления, который не связан с проявлением магических способностей, не имеет отношения к контакту с высшим разумом или экстрасенсорным возможностям. Интуиция проявляет себя в определенных жизненных ситуациях в виде чувства озарения при решении определенной задачи.

Возникает интуиция в подсознании, когда мозг, проанализировав предыдущий опыт и знания, находит идеальное решение и выдает нам его в виде моментальной вспышки. В жизни встречается много убедительных примеров именно такого процесса мозговой деятельности. Опытные врачи по одному взгляду на пациента могут сказать, что нужно в первую очередь проверить и какие анализы назначить.

Принято считать, что женщины обладают большей способностью проявлять интуицию, однако это не так. И женщины, и мужчины в равной мере проявляют интуитивные способности. Правда, от мужчин общество ждет взвешенных и спокойных решений, вытекающих из логического анализа ситуации. Женщины более импульсивны и чувствительны по натуре, поэтому чаще принимают решения, опираясь на свои внутренние ощущения.

Наблюдения, проводимые психологами во время исследований, доказали, что люди обращаются к интуиции, когда не в состоянии осознанно принимать решения. Нельзя сравнивать осознанное мышление и осуществленное на уровне подсознания. Психологи считают, что необходимо использовать оба способа получения информации, поскольку и тот и другой являются продуктом мозговой деятельности.

Полагаться исключительно на интуицию не желательно, поскольку в некоторых ситуациях необходимо применять математические расчеты и логику. Если игнорировать применение математических навыков, а следовать интуитивно, можно совершить непростительные ошибки.

Несмотря на то, что постоянно следовать советам интуиции нежелательно, так как иногда она все же может подвести, полностью отвергать свой внутренний голос не следует. Существует сферы деятельности, процветание в которых невозможно без использования интуиции. К ним относятся, например, политика, торговля на рынке ценных бумаг или на валютном рынке Форекс (хотя использование собственных стратегий здесь играет решающую роль), медицина, экономика и другие. Кроме того, интуитивно можно чувствовать изменения в отношениях между людьми.

Фото: murmansk247.ru

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