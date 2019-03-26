Что говорят разные психологические исследования? Что одинокие люди начинают хуже питаться, хуже выглядеть, больше работают, чаще пьют, у них нет эмоциональной стабильности.

И это может привести к необратимым последствиям, если вовремя не заметить за собой странное поведение и не попытаться его скорректировать. Длительное одиночество многие специалисты приравнивают к курению. Это опасно для вашего общего самочувствия, надо понимать риски и бороться за свое здоровье, как физическое, так и психическое.

Продолжительность жизни в браке у людей выше, чем в одиночестве, то же самое можно сказать о статистике алкогольной зависимости, в общем - если вы один, угроз больше. Вы чаще пропускаете приемы пищи, меньше уделяете времени и внимания вашему здоровью вообще. А еще на работе вы выкладываетесь больше, потому что вам больше никуда деть энергию, энтузиазм, вам нужно на чем-то концентрироваться, куда-то вкладываться. А когда вы придете домой, не будет никакого желания готовить еду, выходить на пробежку и так далее.

Что делать, если это все про вас, если одиночество стало проблемой, которая тянет на дно? Во-первых, нужно перестать сравнивать. Вы - это отдельная вселенная, ваша жизнь не должна быть точно такой, как у кого-то. Нужно это понять и принять. Сравнивать себя с кем-то - очень плохая привычка. Она портит вашу жизнь. Еще один момент заключается в семье или друзья, коллегах, они вам кажутся не такими, какими должны быть. Но почему они вам что-то должны? Примите их, не отстраняйтесь от всего мира только потому, что он кажется вам не таким, как вы мечтаете.

А что насчет счастливых подруг и друзей? Да, у них есть парень, муж, жена - неважно, но откуда вам знать, как они живут? Что происходит там, за закрытыми дверями. Зависть, сравнение, сожаления - чувства, которые тянут вас вниз, нужно понять, что жизнь каждого человека уникальна, она не поддается никаким шаблонам. Вы не можете быть счастливы в той же обстановке, что другие, у вас своя дорога, своя жизнь, свои обстоятельства. Не допускайте того, чтобы ваша жизнь стала копией чьей-то другой, из-за этого и рождаются ненужные отношения ради отношений с абсолютно чужим человеком, лишь бы убежать от одиночества. Но вы не убежите, потому что вы все равно одиноки, если не счастливы рядом с кем-то.

Часто бывает так, что человек одинок потому, что он считает, будто вообще недостоин никакой любви и отношений, он сам поставил на себе крест, он не верит в то, что с ним может произойти такое настоящее, чистое, что он вообще достоин счастья. Это же простая психология, если вы сами себя не принимаете, если ваше самоощущение так выстроено, то вы и не притягиваете к себе других людей, потому что внутренне уже выстроили барьер. Это самая сложная причина одиночества, бороться с которой очень трудно. Вы должны посмотреть на себя по-другому, начать следить за своим внешним видом и образом жизни, попробовать что-то новое - познакомиться с кем-то, кто кажется вам человеком с другой планеты, открыть для себя что-то, вдохновиться.

Еще одна проблема - панцирь. Это проблема людей, которые однажды уже обожглись и теперь опасаются всех, считают, что их обязательно обидят снова, воспользуются, бросят. На самом деле такой настрой ни к чему не приведет. Найдите в себе каплю мужества и попробуйте открыться миру, даже если вы снова встретите несправедливость и злость, это незаменимый опыт, не принимайте близко к сердцу и отпустите ситуацию. Если вы останетесь замкнутым субъектом, ни один дружелюбный и добрый человек не станет с вами общаться и не захочет провести время в компании с вами. Вы не одиноки, пора бы уже понять, перед вами открыт весь мир и миллионы самых разных людей готовы стать вашими друзьями, только протяните руку.

Фото: aquamar.spb.ru

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